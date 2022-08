¿Carlos Vela al Mundial de Qatar 2022? El delantero mexicano siente que hay jugadores que sí sufrieron el proceso

El conteo regresivo indica que desde este martes restan 96 días para el Mundial Qatar 2022 y en México todavía existe la incertidumbre por sus delanteros. La falta de gol hace que el fanático piense en jugadores como Javier ‘Chicharito’ Hernández o Carlos Vela para integrar la lista final de El Tri.

En reiteradas oportunidades el delantero de perfil zurdo, que hace vida en la Major League Soccer, ha manifestado su negativa de volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana. Eso ha quedado claro tiempo atrás, pero la necesidad de goles en el equipo del ‘Tata’ Martino su nombre vuelve a salir a la palestra.

Por ahora ha quedado clara una cosa: Carlos Vela no vestirá la camiseta de México por este año, y quizá nunca más, pero eso no se puede asegurar todavía.

“Definitivo (no regreso a la selección), y menos en este momento que ya está el mundial, hay gente que sufrió el proceso, que estuvo en las eliminatorias ganándose un lugar para estar en Qatar. Sería, en mi punto de vista, imperdonable intentar meterme ahora y ahora decir ‘ahora si, como es el Mundial si voy'”, declaró el atacante y jugador del LAFC para CNN.

Vela fue Campeón del Mundo Sub-17 y en la Selección Absoluta dejó marca de 19 goles en 72 partidos. Jugó por última vez en el Mundial Rusia 2018.

Creo que, si no fui desde el principio, no voy a estar en este proceso, y no voy a estar ya en selección, así que no hay más por donde buscar

Carlos Vela – CNN