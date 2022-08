Así es el apartamento de la venezolana Scarlet Ortiz en Florida

La venezolana Scarlet Ortiz resultó ser la primera eliminada del nuevo reality show ‘Top Chef VIP’ de Telemundo, por lo que ya podrá regresar al apartamento en Florida que comparte con su esposo Yul Burkle y su hija.

En las redes sociales de ambos venezolanos se han podido apreciar varios detalles del lugar donde viven, el cual está ubicado en un piso no tan alto de un edificio en Florida, Estados Unidos.

Uno de los espacios que más se muestra es la sala de estar, mismo lugar donde Burkle grabó un video frente al gran televisor justo en el momento en que eliminaron a su pareja del programa de cocina.

“En esta casa nos quedamos sin participantes y todos los venezolanos”, dijo Burkle al enterarse.

Esta sala de estar con televisor está ubicada justo a un lado de un balcón en el que pueden disfrutar de la brisa y relajarse viendo la ciudad. Allí hay un par de muebles blancos y una de las paredes está decorada con grama artificial.

Al parecer la sala de estar es una especie de sala de televisión, pues ahí también el esposo de Ortiz ve los juegos de fútbol y llora cuando su equipo favorito pierde.

La cocina tiene alacenas color blanco y encimeras de granito, además está equipada con electrodomésticos de buena calidad.

En toda la decoración de la casa destaca el color blanco, desde los muebles hasta algunas plantas artificiales. Algunos otros detalles son de color plateado, pero igual termina siendo todo el lugar bastante claro.

La habitación principal también tiene un armario color blanco y espacio suficiente para una gran cama y también hay un gran televisor.

Además en toda la propiedad hay varias fotos de familia, la cual parece siempre estar muy feliz y grabando material para sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Yul Burkle (@yulburkle)

