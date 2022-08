Scarlett Ortiz es la primera eliminada de Top Chef VIP: sus compañeros corrieron detrás de ella para no dejarla irse sin un abrazo grupal

Scarlett Ortiz es la primera eliminada de Top Chef VIP. La famosa actriz de origen venezolano se despidió de la cocina más famosa de Telemundo y el público aún no sale de su asombro. Su salida no tuvo drama, su paso por el programa tampoco estuvo cargado de polémica. La actriz se va con la frente en alto y sus compañeros aún no quieren aceptarlo.

La producción de Telemundo se ha ganado el cariño del público televidente gracias a los 16 participantes que conforman este proyecto, para muchos la televisora logró encontrar al “dream team”, y es que en este show todos compiten por los $100 mil dólares que se llevará el primer lugar, sin embargo, pese a este hecho, entre ellos ha surgido amistad. Son competidores, pero se tratan como compañeros y cuando se acercan los momentos de eliminación, algunos piensan en cómo ayudar al otro para que éste no se vaya.

Scarlet falló en el reto de pasta

Scarlet Ortiz quedó frente a los jueces en compañía de la cantante mexicana Cristina Eustace, ambas presentaron el platillo de pasta más débil de este reto de eliminación. Sin embargo, la ex participante de La Casa de los Famosos, en su primera temporada, logro destacarse por encima del platillo de Ortiz y esto le permitió quedarse en el programa.

Eustace se mantiene en competencia y sus compañeros la arromparon después de una eliminación estresante. Pero no solo decidieron abrazar a la que se quedaba con ellos, sino también a la amiga que se iba. Todos salieron corriendo de la cava detrás de Scarlet, para abrazarla y llorar con ella, porque no querían que se fuera. Nadie esperaba que el momento de la eliminación llegara tan pronto y mucho menos esperaban que la venezolana fuera una de las primeras en salir.

16 famosos empezaron este reto, ahora Top Chef VIP se queda con 15 en total. Así, poco a poco el programa va acercándose a la etapa culminante, y en este camino a la final los fans verán cómo muchos de sus favoritos irán abandonando la competencia. Pero ojo, que una nueva eliminación podría estar cerca. Carmen Villolobos, la conductora del programa, dio un anunció que dejó al público y a los competidores con la boca abierta.

Parece que este jueves habrá un nuevo proceso de eliminación y ya este ritual no será único de los días lunes.

De momento y visto lo visto podemos decir que los rivales a vencer en la cocina más famosa de Telemundo son: Héctor Suárez Gomis, Marlene Favela, Ferdinando Valencia, Gregorio Pernía y Horario Pancheri.

