Marc Anthony reaccionó al botellazo que recibió durante un concierto en Colombia

El cantante Marc Anthony se encuentra de gira con #PallaVoyTour donde ha estado visitando diversos países para dejar lo mejor de él en cada escenario que tiene la oportunidad de pisar, y es que muchos han manifestado comentarios positivos sobre el talento que tiene ‘El flaco’.

El salsero sin duda ha entregado todo de él, y es que a diferencia de muchos su forma de cantar en vivo deleita a sus fanáticos, quienes también han dejado saber que consideran que fue un dinero bien invertido el hecho de ir a gozar de sus espectáculos.

El intérprete de ‘Vivir mi vida’ recientemente tuvo una presentación en Medellín, Colombia, y dijo que lo que deseaba para ese momento era “un aguardiente de esos”, y es que uno de los presentes no se aguantó y quiso ayudarlo y le arrojó una botella, hecho que no le habría agradado.

A través de las redes sociales se viralizó el video donde se ve que golpea al intérprete de ‘Tu vida en la mía’ y mientras él va caminando dice: “No tiren, me la compro”. También se aprecia cuando él hace un gesto con la mano para que se detengan y luego lanzó sus lentes.

Sin embargo, el padre de los hijos de Jennifer López no quiso enfocarse más en eso y siguió cantando su exitoso tema musical ‘Flor pálida’. Aunque dejó claro que se sentía un poco interesado en probar esa particular bebida alcohólica que venden en la tierra que visitó.

“Actuó muy elegante, guardó la compostura como todo un profesional”, “Los cantantes tendrán que cantar detrás de un cristal porque el público se está pasando”, “Qué falta de respeto”, “La estupidez de alguna gente ya ni me sorprende”, “No respetan y después quieren poner demanda si el artista reacciona de otra manera”, “Se comportó a la altura de un caballero”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

Para este concierto él realizó ciertas exigencias que debían cumplir para que se sintiera cómodo, y es que el diario ‘El Colombiano’ reseñó que pidió sofás cómodos, velas blancas sin olor y que midieran tres pulgadas de diámetro. También vino “de buena marca” y una tasa de aluminio para tomar café hecho en la nación.

