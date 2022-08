Marc Anthony se pronunció tras la filtración de fotos que revelan su extrema delgadez

El cantante Marc Anthony ocupó gran parte de los titulares de la prensa nacional e internacional luego de la filtración de varias fotos donde se pudo ver que estaba en muy buena compañía, se trataba de un fin de semana con la familia Beckham mientras tomaban sol en un yate.

Sin embargo, lo resaltante en este caso no fue el compartir, pues en varias oportunidades el intérprete de ‘Vivir mi vida’ se ha mostrado bastante cercano al futbolista David Beckham. Lo que impresionó mucho fue ver su actual aspecto físico, y es que se ve más delgado de lo normal y sus fanáticos mostraron su preocupación mientras que otros lo vieron como algo completamente normal por estar “envejeciendo”.

Las imágenes fueron tomadas en Miami mientras él estaba sosteniendo una conversación con David y su hijo Romeo Beckham. Hecho que luego comenzó a poner en duda el estado de salud del intérprete de ‘Flor pálida’, al parecer todo habría llegado a sus oídos y por ello, aclaró que tomó la determinación de querer relajarse un tiempo, mientras que en las fotos no se vio a su prometida, Nadia Ferreira.

En una imagen también se pudo apreciar como el intérprete de ‘Tu amor me hace bien’ le costaba ver con claridad lo que había en su celular. Por ello, debía enfocar un poco más para poder entender.

Tras la gran polémica en la que se vio envuelto no solo por no haber aumentado de peso, también por haber lucido bastante despeinado, este lunes envió unas palabras a través de su cuenta personal de Instagram para aclarar que se ha tomado algunos días para él.

“Disfrutando de la mejor energía, en dos semanas seguimos #TourLife! #EstoSigueee”, fue el mensaje que acompañó un audiovisual que compartió en la plataforma de la camarita. View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

“Sigue disfrutando y recargando energía papito lindo”, “Te deseo todo el éxito y muchas bendiciones”, “Mi ídolo, Dios te bendiga siempre”, “Se ve fresco mi flaco bello”, “La energía que tiene mi flaco bello!!! Pero después de estos conciertos a chequearse y a descansar”, “Y vamos por más querido maestro, eres puro fuego”, “Gran alegría, que esté con esa buena vibra”, “Eres el mejor, flaco”, fueron algunos de los comentarios que compartieron sus seguidores.

