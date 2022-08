El público de Telemundo aplaude el compañerismo de los famosos en Top Chef VIP y dicen que son mejores que LCDLF2

El programa Top Chef VIP está cautivando al público a través de todos sus participantes. Y es que, aún cuando esta es una competencia por $100 mil dólares, las celebridades que ahí se han reunido no están peleándose de manera voraz. Ni armando estrategias para eliminar a su “contrincante” en la cocina más famosa de Telemundo. Lo que está pasando en este show conducido por Carmen Villalobos nada tiene que ver con lo que vimos en La Casa de los Famosos 2.

El público está destacando los valores con los que los 16 famosos de Top Chef VIP están conquistando no sólo el rating sino a la tele-audiencia en general. “En verdad este programa es lo que se dice drama, diversión, jocosidad y compañerismo, lo que al público realmente le gusta. No como la pasada… de La Casa de los Famosos 2″, expresó una fan en la cuenta oficial de Telemundo Realities.

Hay que señalar que el mayor toque de humor lo están poniendo los hombres, encabezados por Rodrigo Vidal, seguido por Ferdinando Valencia y el mismísimo Héctor Suárez Gomis. Sobre Vidal, el público dice que no saben de dónde saca tantas ocurrencias. “Me muero con él”, comentó una seguidora del show, luego de ver el nombre que éste le puso a su plato de pollo.

Muchos aplauden los platillos que se inventa y la creatividad con la que los presenta, a tal grado que hasta le dicen en Instagram: “Rodrigo eres especial y la creatividad de tus platos… voy a intentar hacer un arroz con leche, pero sin leche”.

Sobre el compañerismo y el cariño con el que se tratan, pese a que en ocasiones estalla el drama, los fans están que aplauden a más y mejor. Para muchos Top Chef VIP trajo todos los valores que La Casa de los Famosos 2 perdió ante los ojos del público televidente. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Lee más de Top Chef VIP:

Top Chef VIP se estrena como el programa número uno de la televisión hispana, en su franja horaria

Se destapa enemistad de Zuleyka Rivera y Ferdinando Valencia durante un reto de parejas en Top Chef VIP

El público de Top Chef VIP pide a Horacio Pancheri y a Rodrigo Vidal para LCDLF3