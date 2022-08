Tras 20 años juntos: esposa de Francesco Totti lo engaña con Cristiano, un hombre mucho más joven

Luego de 20 años de relación, el exfutbolista italiano Francesco Totti y la modelo Ilary Blasi anunciaron en julio pasado la ruptura de su matrimonio. Y eso parecía uno de los más sólidos de Europa; porque la boda, celebrada en 2005, llegó a ser vista por más de un millón de personas por televisión.

Los rumores del divorcio surgieron en febrero de este año, a causa de una presunta nueva relación del excapitán de la Roma con la economista Noemi Bocchi. Para ese entonces, la pareja había negado su crisis. Sin embargo, ahora la prensa italiana asegura que hubo infidelidades de ambas partes.

De acuerdo con la revista Chi el diario Corriere della Sera, a Blasi la asociaron con “un joven por el que habría perdido la cabeza”. Se trata de Cristiano Iovino, su entrenador personal, con el que habría comenzado un romance en secreto a finales de 2020 y supera los 50,000 seguidores en Instagram.

¿Engaño conjunto?

Aparentemente, Totti habría encontrado mensajes comprometedores en el teléfono de su esposa, quien aprovechaba sus viajes a Milán para verse con Cristiano. De hecho, el rotativo italiano sostiene que la aparición de Bocchi en la vida sentimental del exfutbolista se produjo después de esta infidelidad.

Francesco Totti contrajo matrimonio con Ilary Blasi en junio de 2005. Durante este tiempo formaron una de las parejas más sólidas del Calcio, en la que tuvieron tres hijos: Chanel, Cristian e Isabel. Il Capitano indicó que el divorcio transcurrirá rigurosamente en privado, así que no ofrecería más declaraciones.

Cristiano Iovino, por su parte, es conocido por haber mantenido un noviazgo con Zoe Cristofori, actual pareja del lateral del Milan Theo Hernández. En sus redes sociales presume algunos de sus viajes por Indonesia, Mykonos, Ibiza o el Lago di Como; así como su trabajada figura repleta de tatuajes. View this post on Instagram A post shared by @cristiano1011

