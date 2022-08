Ejecutivo de la compañía Foxtel de Australia, llama a Emilia Clarke “bajita y regordeta”

Patrick Delany, director ejecutivo de la compañía de suscripción de televisión Foxtel de Australia, se refirió a la actriz Emilia Clarke como “bajita y regordeta” en el estreno australiano de la precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”.

Previo a la proyección del primer episodio en el estreno de Sídney el martes, el CEO recordó ante medios de comunicación que quedó perplejo con el aspecto de Clarke cuando empezó a ver la exitosa serie de HBO, reportó The Guardian.

“Pensé, ‘¿Qué es este programa con la chica baja de aspecto regordete que camina hacia las llamas?‘”, dijo, refiriéndose al personaje principal de Emilia, Daenerys Targaryen.

Su comentario fue tomado como grosero por la audiencia, que en su mayoría estaba compuesta por medios australianos.

“Sentía que esperaba que nos riéramos, pero la gente en la sala obviamente estaba sorprendida“, compartió un asistente al medio local Crikey.

Sin embargo, ayer pidió disculpas la compañía por haberse referido a la actriz de esa forma.

“En nombre del Sr. Delany, el Grupo Foxtel se disculpa si sus comentarios fueron malinterpretados y causaron alguna ofensa“, compartió el portavoz a Crikey, que publicó la historia.

Agregaron que los comentarios de Delany pretendían ser “autodespreciativos y desenfadados”, con la intención de transmitir la idea de que Game of Thrones había elegido como protagonista a una actriz hasta entonces desconocida y la había lanzado a la fama internacional.

“Emilia Clarke pasó de ser relativamente desconocida a convertirse en una de las actrices más reconocidas y queridas de la televisión y el cine”, dijo el portavoz.

La estrella británica, de 35 años, que no aparece en la precuela y no estuvo presente en el estreno de Sídney, tiene previsto actuar en la serie de Marvel “Secret Invasion”, que se encuentra en fase de postproducción.

“House of the Dragon”, precuela que se estrena este domingo a nivel mundial, está ubicada 200 años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones”.

En su primera temporada narrará el preámbulo de la guerra civil conocida como Danza de Dragones, que casi extinguió a la poderosa dinastía.

En el elenco se encuentran Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen, de adolescente), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen, adulta), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen) y Rhys Ifans (Otto Hightower), entre otros.

