Pide IRS a profesionales de impuestos ayudar a contribuyentes para que no sean víctimas del robo de identidad

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicó en su página web que concluyó la Cumbre de Seguridad, con una campaña educativa que delinea los pasos que los profesionales de impuestos pueden tomar para ayudar a los clientes a no convertirse en víctimas de estafadores fiscales relacionados con el robo de identidad.

El IRS, las agencias tributarias estatales y la industria tributaria, trabajando juntos como la Cumbre de Seguridad, han estado combatiendo el robo de identidad desde 2015.

La campaña “Proteja a sus clientes; protéjase a sí mismo” es un esfuerzo para instar a los profesionales de impuestos a asegurar sus sistemas informáticos y proteger los datos de los clientes después de la pandemia y sus consecuencias.

“Los ladrones de identidad siempre parecen encontrar un gancho para atraer a las víctimas, y vemos cada vez más a los profesionales de impuestos como un objetivo dada la información confidencial de los clientes que manejan”, dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS. “Los profesionales de impuestos están muy ocupados cuidando a sus clientes y manteniéndose al tanto de los últimos desarrollos profesionales. Pero no deben pasar por alto los aspectos básicos de la protección de sus datos y sus sistemas”.

Recomendaciones de protección para evitar el robo de identidad:

– Los socios de Security Summit instan al uso de redes privadas virtuales, o VPN, para realizar negocios de manera segura

– Los negocios/comercio y las operaciones bancarias en línea solo deben realizarse utilizando una conexión de navegador segura, nunca en una cafetería, restaurante u otro negocio que ofrezca ‘wifi gratis’.

– Una forma en que los usuarios pueden saber si están utilizando un navegador seguro es buscar un pequeño candado visible en la esquina inferior derecha o en la esquina superior izquierda de la ventana del navegador web.

– Tener cuidado con los archivos adjuntos de correo electrónico y los enlaces web. No abra un enlace o archivo adjunto que llegue inesperadamente. Siempre llame al remitente para confirmar la recepción y la validez de cualquier enlace o archivo adjunto inesperado antes de abrir.

– Use computadoras personales y comerciales, dispositivos móviles y cuentas de correo electrónico separadas. Esto es particularmente importante para aquellos que pueden compartir hardware con otros miembros de la familia, especialmente niños, que pueden no estar al tanto de los protocolos de seguridad.

– No envíe información comercial confidencial a dispositivos de correo electrónico personales. No realice negocios, incluida la banca comercial en línea, en una computadora o dispositivo personal. Del mismo modo, no participe en la navegación web, los juegos o la descarga de videos en computadoras o dispositivos comerciales.

– No comparta unidades USB o discos duros externos entre computadoras o dispositivos personales y comerciales. Nunca conecte una pieza de hardware desconocida o que no sea de confianza al sistema o la red. Tampoco inserte ninguna unidad de CD/DVD o USB desconocida.

– Deshabilite la función “Autorun” para los puertos USB y las unidades ópticas en las computadoras comerciales para ayudar a evitar que se instalen programas maliciosos.

– Cuidado con las descargas. No descargue software de una página web desconocida. Siempre tenga cuidado con el software gratuito o shareware.

– Utilice contraseñas seguras. Nunca proporcione nombres de usuario o contraseñas a otros. Las contraseñas seguras consisten en una secuencia aleatoria de letras que incluyen mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Idealmente, las contraseñas deben tener al menos 12 caracteres. Para sistemas o aplicaciones que tienen información confidencial, use múltiples formas de identificación (autenticación multifactorial o de doble factor).

– Cambiar las contraseñas predeterminadas. Muchos dispositivos vienen con contraseñas administrativas predeterminadas. Cámbielos inmediatamente y regularmente a partir de entonces. Los piratas informáticos encuentran o conocen fácilmente las contraseñas predeterminadas.

– Cambie las contraseñas con frecuencia. Se recomienda cada tres meses. Considere usar una aplicación de administración de contraseñas para almacenar contraseñas. Las contraseñas de dispositivos y aplicaciones que contienen información comercial no deben reutilizarse.

