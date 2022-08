Carlo Ancelotti sobre el adiós de Casemiro: Tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y cariño

El adiós de Casemiro al Real Madrid es prácticamente un hecho, solamente faltan pulir algunos flecos y la revisión médica que su traspaso al Manchester United se anuncie oficialmente. Todo esto ocurrió después de que el brasileño sostuviera una reunión con el entrenador Carlo Ancelotti y este lo confirmó en rueda prensa previo al encuentro de la Liga y también hizo un llamado para que todos acepten su ida con total respeto y cariño.

Después de unas largas horas de negociaciones entre los “Diablos Rojos” y el club, todo quedó en las manos del centrocampista que desde el primer momento se vio seducido por el contrato que le ofrecieron los ingleses y posteriormente, Ancelotti aceptó su deseo de probar nuevos retos.

“Los jugadores lo entienden. Todo el Real Madrid le tiene mucho respeto. Cuando Casemiro pide probar un nuevo desafío, tenemos que entenderle, tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y cariño. A nivel personal, cuando estás tanto tiempo con una persona tan amable y profesional no estás contento, pero prevalece el respeto”, comentó Carlo Ancelotti.

“He hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho y por la persona que es y su voluntad de salir es clara”, prosiguió el italiano.

A pesar de ser seducido por la mareante oferte del Manchester United, Casemiro optó en primera instancia por hablar con Ancelotti, con quien mantuvo una gran relación en las dos etapas del italiano en el banquillo merengue, aunque en esta oportunidad no quiso retenerla; sino que lo apoyó en su deseo.

“No he intentado convencerle. He hablado mucho con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y deseo no hay manera de volver atrás. Mi agradecimiento es grande porque lo ha hecho y lo está haciendo muy bien”, finalizó Ancelotti.

De esta manera, Casemiro estará pasando su revisión médica en Old Trafford en las próximas horas para completar el último paso de lo que será uno de los traspasos más inesperados del actual mercado de fichajes.

