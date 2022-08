Casemiro, Cristiano Ronaldo y Varane: tres multicampeones del Real Madrid se juntan para intentar rescatar al Manchester United

Manchester United atraviesa uno de sus peores momentos en su historia moderna y se escudará en tres jugadores que brillaron en el Real Madrid para intentar retomar sus viejas glorias. Con la oficialización del traspaso de Casemiro, el brasileño se reencontrará junto a Cristiano Ronaldo y Raphael Varane.

“¡Muchas batallas peleadas junto con mi guerrero Case! Bienvenido a Manchester, amigo”, escribió el francés Varane en un post publicado en su cuenta de Instagram tras oficializase la noticia. Utilizó precisamente una foto de los tres juntos en el Real Madrid, con la camiseta morada que vistieron en 2017.

En la Casa Blanca, mientras estos tres coincidieron, ganaron cuatro Champions League, dos ligas españolas, cuatro Mundiales de Clubes, tres UEFA Super Cup, una Copa del Rey y dos Supercopas.

Erik ten Hag, técnico del Manchester United, podrá utilizar a Varane como central, Casemiro para dar equilibro en el medio sector y Cristiano Ronaldo para marcar los goles. No jugarán la Champions y la misión de los tres será llevar a los Diablos Rojos a los puestos de honor.

Comunicado del Manchester United

El Manchester United se complace en anunciar que el club ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para el traspaso de Casemiro.

La transferencia está sujeta al acuerdo de términos personales, requisitos de visa del Reino Unido y un médico.

Casemiro ha jugado más de 500 partidos profesionales, incluidos 63 a nivel internacional para su Brasil natal. Ha ganado 17 grandes honores en su ilustre carrera, incluidos cinco títulos de la Liga de Campeones y la Copa América.

Todos esperamos dar la bienvenida a Casemiro a Old Trafford. We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022

