Fernando Alonso y su nueva pareja disfrutan de unas románticas vacaciones en un lugar mágico

Fernando Alonso y su flamante nueva pareja, la periodista deportiva Andrea Schlager, abandonaron por unos días el pavimento y los garajes de los circuitos de Fórmula 1 para disfrutar de unas merecidas y románticas vacaciones en las playas griegas.

El piloto tendrá su bólido de Alpine a buen recaudo durante sus jornadas de asueto, mientras que la reportera no tiene intención alguna de acercarse a un micrófono durante su relajante estancia en el país mediterráneo.

Las fotos, que ya han trascendido de los dos enamorados tomando el sol en la arena, dejan patente su deseo de desconectar de las responsabilidades y las preocupaciones; así como sus ganas de recuperar en pareja el tiempo que no pueden invertir en su amor cuando el trabajo apremia. La isla de Rinia se convirtió en el escenario perfecto para ello. View this post on Instagram A post shared by Andrea Schlager (@andrea.m.schlager)

Alonso y Andrea dejaron, eso sí, de esconderse de los medios y los internautas hace ya mucho tiempo. Su, en principio, discreta relación ha dado finalmente paso a una transparencia informativa marcada por la espontaneidad. La pareja hace partícipes a sus seguidores de sus momentos más románticos y, asimismo, Andrea quiso felicitar así a su chico por su reciente fichaje por la escudería Aston Martin. View this post on Instagram A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

