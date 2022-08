Video: la esposa de Tommy Lee reacciona a la foto de su desnudo en Instagram

Hace una semana, Tommy Lee sorprendió al postear en su perfil de Instagram una impactante y reveladora instantánea que lo mostraba completamente desnudo de frente en una bañera.

“Oooooopppsss” era el subtítulo de la imagen que desapareció a las pocas horas probablemente por los censores de Instagram que no permiten la desnudez en la plataforma.

No está claro si Lee eliminó la fotografía o si las redes tomaron medidas en la cuenta del músico. También se desconoce si la publicó él mismo o si fue a propósito o por accidente, pero una cosa es segura: tuvo una reacción.

Brittany Furlan, esposa de Tommy, respondió en video al controversial desnudo y se burló del momento a través de su página de TikTok.

“Espero que responda a todas sus preguntas”, fue como Brittany describió la grabación en la que recreó su reacción a la notificación de lo que Tommy Lee había publicado en Instagram.

“WTF”, sincronizó sus labios con el sonido que se reproducía de fondo.

Si bien su reacción a la foto desnuda se inclina hacia lo cómico, no ha habido ningún comentario oficial sobre por qué el desnudo de Lee terminó en las redes sociales.

Y aunque algunos fanáticos se sorprendieron al ver la virilidad de Tommy en exhibición, esta no es la primera vez que lo muestra todo. En 1995, se filtró al público un video sexual entre el rockero y su exmujer, Pamela Anderson, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de la historia de Hollywood, que incluso inspiró la serie de Hulu de este año ‘Pam & Tommy’. @brittanyfurlan Hope that answers all ur questions ♬ Hotties under this sound – 11-1

