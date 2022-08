Alec Baldwin insiste en que no apretó el gatillo del arma que mató a la directora Halyna Hutchins

Alec Baldwin habló en el podcast The Chris Cuomo Project sobre el accidente que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de ‘Rust’ en octubre pasado y se mantiene firme en que no apretó el gatillo en el rodaje.

Sus declaraciones se producen después de un informe reciente del FBI que indica que el arma que disparó y mató a Halyna tuvo que haber tenido el gatillo apretado, lo que Alec niega haber hecho.

“La persona responsable de la seguridad durante el rodaje dijo que el arma era segura y que podíamos estar tranquilos cuando me la entregó. (…) ¿Por qué dijo esto si no lo sabía o no lo había comprobado?”, señaló Baldwin para luego afirmar que la pregunta que en realidad deben hacerse las autoridades es “¿Quién puso una bala real en la pistola?”.

Baldwin, Hutchins y el director Joel Souza estaban ensayando una escena para ‘Rust’ cuando el actor apuntó con el revólver a Halyna, supuestamente a pedido de ella. Luego, el arma se disparó matando a Hutchins e hiriendo gravemente a Souza, pero el arma, que Alec creía que era un arma de utilería llena de fogueo, nunca debería haber tenido balas reales para empezar.

“El punto es que nos dijeron que todo estaba bien: ‘puedes relajarte y estamos trabajando con un arma con la que es seguro ensayar’”, dijo.

La entrevista con Cuomo se subió este martes a las diversas plataformas de audio, pero se desconoce si fue grabada de manera previa al reporte del FBI.

En cualquier caso, Alec Baldwin matizó las declaraciones que hizo semanas atrás acerca de que no tiró del gatillo durante el rodaje.

“No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo. Nunca apuntaría con un arma a alguien y apretaría el gatillo, nunca”, aseguró en su entrevista con ABC News.

Queda por ver si Baldwin enfrentará cargos, ya que los fiscales aún están analizando el informe del investigador, junto con otras pruebas. View this post on Instagram A post shared by #Películas, #Series y más. (@cinefiloboliviano)

Sigue leyendo: Informe del FBI dice que Alec Baldwin sí disparó el arma que mató a Halyna Hutchins en ‘Rust’

– Alec Baldwin: sale a la luz la llamada al 911 del accidente que mató a Halyna Hutchins

– Alec Baldwin vuelve a la actuación tras matar accidentalmente a Halyna Hutchins

– Alec Baldwin: la familia de la directora Halyna Hutchins lo demanda por homicidio culposo