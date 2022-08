Adamari López sorprendió con un gesto de cumpleaños para Toni Costa

La conductora Adamari López en las últimas semanas no ha parado de compartir contenido en su cuenta de Instagram, y es que ahora le encanta subir Reels donde termina doblando voces de videos que le parecen divertidos, y es que no dudó en grabar uno bastante particular.

El pasado sábado 20 de agosto el bailarín Toni Costa cumplió 39 años y su expareja aprovechó la ocasión para felicitarlo de una manera un poco indirecta, aunque muchos aseguran que definitivamente el video es para él, debido a que estaba de celebración.

“Así es mi diva, felicítalo con altura”, “Esa es una manera de felicitar al padre de su hija en público”, “Felicidades a Tony, todos somos familia”, “Feliz cumple Toni, con esa melodía super”, “Para Tony que está de cumple. Eres tremenda”, “Es el cumpleaños de Toni, muy bien Ada eso te hace grande e inteligente”, “Qué lindo gesto, espero que regresen un día”, fueron algunos de los comentarios.

A muchos les llamó mucho la atención que la puertorriqueña siga teniendo este tipo de gestos, debido a que desde hace un año se encuentran separados por diversos motivos. Sin embargo, el padre de Alaïa Costa desde hace algunos meses inició una nueva relación con Evelyn Beltrán quien además le realizó una fiesta de lujo en la playa.

A través de las historias de Instagram la influencer mexicana mostró la segunda sorpresa que le tenía preparada a su novio, y es que contrató un servicio especial para decorar la locación de acuerdo a lo que ella exigió para pasar un día inolvidable con el también instructor de zumba.

Más temprano él compartió que estaba con su hija, al tiempo que expresó que ella por siempre sería su regalo perfecto, y es que además la pequeña de 7 años le regaló rosas azules, las favoritas de Costa, hecho que lo sorprendió muchísimo porque no sabía que Alaïa conocía su atracción por este tipo de flora. View this post on Instagram A post shared by Alaïa Costa-López (@alaia)

“Feliz cumpleaños papi! Te amo mucho. Disfruto mis momentos contigo“, fueron las palabras que compartió ella cuando varias fotos de ellos juntos. La publicación estuvo llena de buenos y bonitos deseos para Toni.

