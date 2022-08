Toni Costa revela que un psicólogo los atendía en ‘LCDLF2’: “Era el momento de uno escupir todo”

El bailarín Toni Costa comenzó a escribir una nueva historia en su vida el pasado 10 mayo, momento en el que estuvo acompañado por otras reconocidas personalidades en el mundo del entretenimiento, y que además cada uno se dejaría ver tal como es sin necesidad de seguir un libreto.

Sin embargo, el tema de la convivencia fue bastante fuerte entre todos los que estuvieron ahí, pues ‘La Casa de los Famosos 2’ en todo momento siempre estuvo rodeado de chismes, intrigas, rencores y malos entendidos que causaban indignación entre varios de ellos.

“Yo salí con una paz mental increíble porque tú allí tienes muchos momentos solo, tienes muchos momentos que no tienes nada de entretenimiento que te distrae para reflexionar, para escuchar también consejos”, explicó el español en ‘La mesa caliente’.

El padre de Alaïa explicó que los participantes del reality show asistían a la consulta semanal si así lo consideraba el especialista, tomando en cuenta que ninguno de ellos podía tener contacto con el exterior y vivían con completos desconocidos donde se tuvieron que adaptar a las costumbres de otros.

“Teníamos terapia por semana, teníamos un buen apoyo de los psicólogos cada semana si ellos lo consideraban. Era el momento en el entraba yo al confesionario, era el momento en el que nada se grababa y era el momento de uno escupir todo“, añadió en el programa.

La expareja de Adamari López explicó que los psicólogos lo vieron bien en medio de toda la situación que llegó a vivir, y que fuera de cámaras él podía manifestar todo lo que realmente sentía sin necesidad de llegar a ser juzgado por el resto de sus compañeros o la misma audiencia.

“Cuando acabé el show viene los psicólogos y dice: ‘Toni, ¿Cómo estás? Te vemos muy bien, ¿Te hace falta algo? y digo ‘pues no, yo estoy feliz de haber salido feliz“, explicó antes de finalizar la entrevista.

Añadió que no le agradaría volver a participar en un tipo de show de estos. Además, realizó una invitación a aquellos que deseen para orientarlos y así no asistan. No obstante, aclaró que fue una gran experiencia la que obtuvo.

