Camila Fernández afirma que su hija tuvo una experiencia paranormal con su abuelo ‘Chente’

La cantante mexicana Camila Fernández recientemente ofreció declaraciones a la prensa y volvió a explicar otra actividad paranormal que le tocó atravesar en compañía de su pequeña hija Cayetana, quien tan solo tiene un año de nacida.

La hija de Alejandro ha mencionado que la pequeña pese a que compartió poco tiempo con ‘El Charro de Huetitán’ (Vicente Fernández) lo ha visto en diversas ocasiones, y es que ella nació en marzo de 2021, y fue el 12 de diciembre del mismo año que una de las personalidades más destacadas de México falleció.

“Justo hace unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa; pero la niña (Cayetana) vio la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared y le hizo como una caballo”, detalló a los medios de comunicación.

“A mi Tata (Vicente Fernández) siempre lo ve a caballo en las fotos y siempre le decimos que haga como mi Tata, entonces le hizo como caballo y luego hizo: ‘Ajá’. Se me enchinó la piel”.

La hija del intérprete de ‘Me hace tanto bien’ aseguró que Cayetana ve con frecuencia una escultura que tiene de Don Vicente, al tiempo que da muestras de afecto, algo que suele ser un poco llamativo por lo que ella podría recordar a su corta edad.

“Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios. Nosotros decimos: ‘Qué chistoso’ porque no convivió tanto, pero lo ve y sabe quién es. Si le digo: ‘¿Quién es Tata?’ lo señala. Tenemos como un bustito de cobre, que fue el que nos regaló en sus 80 años, y lo ve y le da besos, lo abraza como si supiera. Está muy chistoso”, señaló a la prensa.

Al parecer el intérprete de ‘Por tu maldito amor’ seguiría manifestándose de diversas formas según han hecho saber los parientes del exitoso cantante.

“Yo estaba sola con ella. Le marqué a mi esposo. Le dije, luego, luego, ‘Amor, no me vas a creer lo que acaba de pasar, pasó esto y esto’. Eso sí estuvo muy fuerte, la verdad. De las cosas últimas que nos acaba de pasar, pero sí, mi hija es la que lo tiene como más presente”, detalló a ‘Chisme No Like’.

