Cristian Castro exhibe sus fetiches al momento de tener intimidad

El cantante Cristian Castro desde hace algunas semanas no ha dejado de salir en los titulares de la prensa nacional e internacional, debido a que se ha estado realizando llamativos cambios de look que han sorprendido no solo a su fanaticada, también a aquellos que se han conseguido sus particulares fotos en las redes sociales.

No sería lo único porque también ha dado para hablar por todo lo que ha comentado durante su participación como juez en el programa ‘Canta conmigo ahora’ y que es transmitido en un canal de televisión argentino.

Todo dio inicio cuando el cantautor fue entrevistado en el mencionado programa, y es que dejó a muchos perplejos al hablar de los fetiches que tiene cuando se trata de las relaciones íntimas, pues de una manera bastante peculiar dejó saber que le gusta que “lo castigue”.

Sus declaraciones también habrían llegado a ese punto de la conversación, debido a que una participante que fue identificada como Luciana Castronovo dejó al también actor perplejo, pues ella le concedió unas cuantas palabras que posiblemente dejarían al descubierto algunos de sus gustos más privados.

“A mí me gusta porque está castigadora la chica, me gusta mucho, es que siento que ese look me castiga, míralo”, fue lo que respondió el hijo de Verónica Castro.

“¿No te gusta cuando la mujer te castiga un poco? La chica me va a castigar a besos”, mencionó y es que antes de eso le estuvieron consultando sobre las cosas que acostumbra durante ese momento de intimidad, respuesta que sin duda causó gran revuelo.

Sin embargo, en una oportunidad entrevistaron a una expareja del mexicano donde también habló sobre este tipo de cosas que le gusta hacer o que le hagan al momento de estar solo con una mujer, pues los detalles los ofreció al programa de espectáculos ‘Chisme No Like’.

“No cosas extrañas, pero cosas que no son comunes, digamos, de personas que son artistas, quizá y, bueno, hay gustos y preferencias en estas personas que son más sensibles”, expresó Yanina de Luca.

Agregó que durante cuatro años aproximadamente se estuvieron viendo, y él supuestamente viajaba mucho a Argentina para poderla ver.

Te puede interesar:

· Cristian Castro sorprende con su extraño cambio de look y lo comparan con Walter Mercado

· Cristian Castro teme por la salud de Verónica Castro ante su retiro del espectáculo

· Cristian Castro es elegido por el Papa Francisco para interpretar dos canciones en evento privado