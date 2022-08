“Ella estaba tirando el dinero, yo estaba allí para recogerlo”: Ladrón revive robo de joyas a Kim Kardashian en París

En 2016, Yunis Abbas fue parte del grupo de personas que robó millones de dólares en joyas a Kim Kardashian, mientras ella se hospedaba en París.

El asalto, en el que la socialité fue sometida a punta de pistola y atada, más tarde llevó al arresto de varios sujetos.

Y aunque Abbas pasó casi dos años tras las rejas por su participación, no siente arrepentimiento por haberse involucrado.

“Como ella estaba tirando el dinero, yo estaba allí para recogerlo, y eso fue todo. ¿(Me siento) culpable? No, no me importa“, expresó recientemente al ser consultado por VICE.

La entrevista formó parte de “Using Snapchat to Rob Influencers”, una investigación sobre figuras públicas que, luego de revelar detalles personales en línea, han sido víctimas de delitos.

El robo a Kardashian ocurrió en las primeras horas del 3 de octubre de 2016, en un exclusivo edificio conocido como el No Address Hotel. La socialité se encontraba en la capital francesa para la Semana de la Moda de París.

Abbas reveló que cuando planeaban sus acciones, los ladrones recurrieron a redes sociales para monitorear las actividades de la estadounidense y conocer algunos de los objetos que solía llevar consigo.

La noche del hurto, recordó, él fue parte del grupo que ayudó a someter al personal del lugar.

“Yo me quedé abajo, pero mis dos colegas subieron con el conserje para ir a la habitación de la señora Kardashian. Luego tomaron las joyas. Bajaron las escaleras.

“La secretaria de la señora Kardashian pidió ayuda. Pero ella llamó al 911 en Estados Unidos, lo que nos asustó y les hizo perder mucho tiempo. Cuando salimos, había un montón de policías fuera que no sabían nada del robo”.

Finalmente, dijo, su ADN fue detectado en la escena del crimen y las autoridades lo identificaron fácilmente, pues él ya tenía antecedentes penales.

Agregó que, aunque cree que la estrella de realities quedó traumatizada por el incidente, le parece que algunas celebridades presumen demasiado sus estilos de vida opulentos.

“Deberían ser un poco menos llamativas con la gente que no se puede permitir (esos lujos). Para algunas personas, es una provocación”, insistió.

En una entrevista con Ellen DeGeneres algunos meses después del crimen, Kardashian dijo que la experiencia la había hecho valorar menos las posesiones materiales.

“No hay nada malo con tener cosas y trabajar duro para conseguirlas, y estoy muy orgullosa de las personas a mi alrededor que son exitosas. Pero estoy tan contenta de que mis hijos vean esta versión de mí, que así los esté criando, porque esas cosas ya no me importan más“, consideró.

Asimismo, dijo que el incidente la hizo pensar más en su propia protección.

“Nunca había pensado que necesitaría seguridad afuera de mi puerta, aunque tenía mucha joyería. Si lo piensas, claro que debería haber tenido un guardia afuera las 24 horas del día cuando viajo. Ahora tengo muchos, sólo para poder dormir en la noche”, reveló.

