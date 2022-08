Ganadora del beso de William Levy contó su experiencia luego de pagar miles de euros

La Gala Starlite de Marbella siempre hace todo lo posible para que sea un evento completamente único e inigualable para que quede registrado en la historia de las grandes personalidades del mundo del entretenimiento que hacen de esa circunstancia un grato encuentro donde buscan la formación de actos de solidaridad.

Cada año siempre destaca una reconocida personalidad que entraría en la lista de actores que son capaces de subastar sus besos con el objetivo de poder ayudar a otros por diversos motivos, y como bien se conoce en esta ocasión le tocó a William Levy.

Al menos tres mujeres quisieron correr el riesgo de ser esa afortunada de poderlo besar después de pagar una alta suma de dinero, y es que se trató de 10 mil euros, cifra que llegó a cancelar Sandra García-Sanjuán, quien es la presidenta de la Fundación Starlite y co-anfitriona de la Gala Starlite Porcelanosa.

Sin duda fue uno de los momentos más esperados durante la noche, y todo por un beso en la boca que le llegó a plantar al actor cubano. Además, con justo motivo porque se trata de dinero que busca ayudar a personas que lo necesiten.

“Vino para poyar a la Fundación y además le premiamos por su labor social su propia vida es un ejemplo de lucha y perseverancia”, detalló García-Sanjuán en exclusiva para People en Español.

Sandra se mostró bastante carismática y alegre al contar su experiencia a la mencionada revista, y es que afirmó que: “Pujaron tres personas por el beso, así que dije, ‘bueno, pues tres besos, nos vamos al escenario“.

También expresó que las otras dos damas no pudieron disfrutar de esa dicha que muchas mujeres desearían tener, debido a que estaban casadas, así que ella no se lo podía perdonar.

“Dije, no puede ser tener a este pedazo de hombre aquí, que medio mundo se volvería loco por besarle. No, no nos vamos a quedar sin beso, esto no nos lo perdonan, entonces le di un piquito, un beso entrañable“, explicó.

Según la percepción que ella tomó de él, considera que Levy tuvo mucha receptividad a la hora del beso con un fin solidario.

“Es un tipazo, es divertido, simpático, es un tío estupendo y además es un bellezón. No sabes la cantidad de gente que me ha escrito después del beso que me dice que me he convertido en la mujer más envidiada del mundo. Es una persona fantástica“, agregó.

Te puede interesar:

· Elizabeth Gutiérrez no habla de William Levy: ella brilla con luz propia y sigue con su programa “Ojos de Mujer”

· William Levy levanta pasiones y genera celos: dos famosas presentadoras se pelean por él

· La protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ confiesa la verdad: ¿odia a William Levy?