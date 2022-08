Elizabeth Gutiérrez no habla de William Levy: ella brilla con luz propia y sigue con su programa “Ojos de Mujer”

Elizabeth Gutiérrez explica que a lo largo de los años ha aprendido a manejar las críticas negativas, llegando al punto en que no la afecten y ese conocimiento lo comparte con sus hijos, Christopher (16 años) y Kailey (12 años), para que no se vean impactados por los malos comentarios que pudieran recibir en las redes sociales.

“Definitivamente, nunca se acostumbra uno porque no son críticas constructivas, porque si son así bienvenidas sean, pero son ataques personales de gente que ni siquiera te conoce, personas que están escondidas y no tienen ni siquiera la cara para dar. ¿Por qué le estoy dando el poder de que me haga sentir mal? Uno mismo tiene el poder de decir ‘esto me afecta y esto no’; así lo he manejado.

“Y esto es lo que les enseño a mis hijos también por aquellos comentarios en redes que también les pueden llegar a ellos: que no le presten atención”.

La actriz estadounidense presenta la segunda temporada del programa “Ojos de Mujer” (E! Online Latino) en la que comparte créditos con Erika de la Vega, Chiky Bombom y Carla Medina.

“Bueno, espero que sea buena impresión. Siempre había estado del otro lado como actriz, siempre soy muy privada en mi vida, en opinar, siempre soy muy reservada.

“De verdad que fue muy satisfactorio para mí poder mostrar otro lado de mí, dar mi opinión de ciertas cosas. Mi punto de vista, que a lo mejor las personas no tenían idea de que yo pensaba así o no sabían ese lado mío, pudieron ver otro lado mío”.

Elizabeth admite que a veces le incomoda que algunos medios inventen historias sobre ella y el padre de sus hijos, William Levy.

“Afecta en el sentido de que dices ‘¿en serio, de esto sacaron esto? ¡No puede ser, están tan lejos de la realidad!’; pero bueno, tampoco vas a ir por el mundo explicando y dando explicaciones.

“De verdad de que ya uno se enfoca en lo bueno, vives tu vida feliz y no das explicaciones”.

