Vergonzoso e indignante: Agreden a árbitro en Chile y lo lanzan moribundo por un barranco [Video]

Foto: Kevin C. Cox / Getty Images

Los árbitros tienen la decisión de impartir justicia en cualquier deporte y la labor de los atletas es respetarla, sin importar cuál sea su resolución, pero hay algunos que cuando no quieren acatar las normas terminan acudiendo a la violencia.

Casos como este se vieron este fin de semana durante un encuentro de una liga de fútbol amateur en Chile entre Real 1 de Mayo y Salvador Quezada cuando algunos jugadores se abalanzaron frente al árbitro para golpearlo como consecuencia de una elección que tomó en el terreno de juego.

Las imágenes que se hicieron virales dieron la vuelta al mundo por la crudeza de las mismas, en donde se aprecia al colegiado tirado sobre el piso sin conciencia luego de ser golpeado salvajemente y lanzado por un barranco.

La gente presente a su alrededor grabó videos sobre lo ocurrido y muchos se quejaron asegurando que la violencia no es la respuesta bajo ninguna circunstancia.

“¡¿Cómo le van a estar pegando a una persona?!”, comentó uno de los presentes. “Lo agarró a palos, ¿quiere que lo aplaudan? Lo empujaron, él se quiso defender, pero no dejaron que se defienda, lo brincaron entre toditos. Eso no se hace. Por eso los árbitros no quieren venir. Porque son unos atrevidos”, añadió otra señora mayor sobre el lamentable hecho acontecido en Antofagasta.

Por su parte Patricio Silva, presidente del Real 1 de Mayo, club del cual los jugadores procedieron a golpear al principal, justificó en unas deplorables declaraciones la actuación de sus dirigidos.

“Son todo cosas de fútbol, pero tampoco se justifica la agresión que tuvo el señor árbitro. Tras un mal cobro, una expulsión en la que el jugador se ofusca y agrede, y para más remate después le pega unos palos en la cabeza, teniéndolo ya al mal traer. Lamentablemente también el árbitro tiene sus enfermedades secundarias (…) Mañana hay una reunión de presidente de la liga para ver cómo realmente fue la situación”, acotó.

El suceso ha tenido fuerte impacto en redes sociales como Twitter, donde fueron cientos los internautas que calificaron como inaceptable todo lo que tuvo que vivir el árbitro.

Mira el video del árbitro afectado aquí:

🛑Jugadores golpearon a árbitro amateur y lo tiraron por una quebrada en sector norte de #Antofagasta pic.twitter.com/ZcSav5Krtr— PulsoRegional (@PulsoDeChile) August 20, 2022

También te podría interesar: