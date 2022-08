Wayne Rooney sobre Cristiano Ronaldo: Que se vaya

En el mundo del fútbol existen grandes amistades y algunas estrellas que tienen buena relación por su historial en algún club. En esta oportunidad, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo, compartieron grandes momentos en el Manchester United; sin embargo, el inglés ha sido tajante sobre el futuro del luso en Old Trafford de tal manera que pidió su salida.

Las palabras del histórico jugador del Manchester United en los últimos diez años, se debieron al terrible momento que está atravesando el portugués en el “Teatro de los sueños”, ya que ha manifestado su decisión de irse de Inglaterra.

“Cristiano también ha dejado saber que quiere irse del club. No sé sus razones pero, como escribí en mi última columna, lo dejaría irse. Es un gran jugador y siempre marcará goles, pero el la tarea de Ten Hag es construir un equipo que pueda competir por el título dentro de tres o cuatro años. Eso significa reconstruir con jugadores más jóvenes”, comentó Wayne Rooney.

Wayne Rooney: "No estoy hablando de todos los jugadores. Maguire y Fred siempre lo intentan, McTominay puede que no sea Scholes o Carrick, pero siempre sale y se esfuerza. Han estado tratando de levantar el grupo, pero depende de los cada uno asumir la responsabilidad" — Forever United (@MUnitedEs) August 21, 2022

Ronaldo tampoco ha sido el único señalado en el Manchester United, sino que otros jugadores tampoco han gozado del visto bueno de un ex futbolista que marcó una época en el club y en donde ganó la UEFA Champions League hace unos años.

“No jugaría con Cristiano Ronaldo y no jugaría con Marcus Rashford. Si estuviera en la posición de Ten Hag, mi principal preocupación sería tener energía en el campo, y el hecho de que United no haya podido fichar un ‘nueve’ significa que confiaron en Ronaldo contra el Brentford, a pesar de que no había entrenado mucho con el equipo. Parecía que necesitaba tiempo para ponerse en forma”, finalizó el inglés.

De esta manera, solamente se deberá espera que transcurre en esta última semana de mercado de fichajes, mientras tanto, el portugués no cuenta con los minutos necesarios y ha comenzado en el banquillo para los “Diablos Rojos“.

