Albert Pujols sobre su jonrón 693: Espero dar los otros ante nuevos lanzadores

Albert Pujols sigue demostrando cada día que está en su momento más dulce con el madero en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas, después sacar su pelota número 693 en su carrera. Posteriormente, el legendario jugador reiteró todos los ajustes que ha hecho y lo que esperar al enfrentar a nuevos lanzadores.

Las palabras del veterano dominicano han llegado en respuesta todas aquellas personas que han comentado que su escandalosa ofensiva se debe a que no ha visto envíos de lanzadores que no ha enfrentado en ninguna ocasión en su carrera.

“No pienso en los diferentes lanzadores. Espero poder dar otro el martes ante un serpentinero que no haya enfrentado. Hago mi tarea. Me esfuerzo, confío en el proceso y trato de ejecutar, sin importar a quién estoy enfrentando”, comentó Albert Pujos a Las Mayores.

“No importa ante quién estoy jugando. Voy a salir a hacer mi trabajo. Lo he hecho durante 22 años. No me sorprendo. Cuando has sido bendecido con un talento especial por Dios, y además trabajas duro y con dedicación, no te sorprendes”, prosiguió el dominicano.

Pujols, ha estado sembrando terror en sus enemigos en el terreno, ya que está bateando a un nivel tan descomunal que, le está permitiendo acercarse cada vez más a la cifra histórica de 700 cuadrangulares en Las Mayores.

Pero no solo los jonrones han sido protagonistas en los últimos días, sino que los imparables también son fundamental y sin dejar a un lado las carreras impulsadas. Debido a esto, el toletero de 42 años reafirma su apodo de “La máquina”. Ahora, solo deberá mantener este ritmo para cerrar con broche de oro su legendaria trayectoria.

