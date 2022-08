Ana Patricia Gámez regresó a Enamorándonos USA, pero como mamá asegura que sigue teniendo muchos miedos

Ana Patricia Gámez comparte sus miedos como mamá y confiesa cómo cuando estuvo fuera de la televisión, su hija Giulietta la animó a regresar porque extrañaba verla en cámara.

“Comenzamos el 22 de agosto después de un descansillo muy rico de dos meses. Queremos caras nuevas, personas frescas, animadas, no importa la edad que tengan, siempre y cuando sean mayores de edad”, aseguró la también ex conductora de Despierta América.

Cuando dejaste el show durante un año para dedicarte a tu familia, ¿qué es lo que más extrañaste?

Yo creo que todas las personas siempre extrañamos algo, pero también es el contacto con el público, sobre todo, porque por mucho tiempo me han dado su cariño, su apoyo.

“Ahora que he estado en Los Ángeles, gente que me ha saludado, que me dice ‘!qué bueno que regresaste!’; o sea, es un cariño muy bonito y muy sincero y es mutuo, entonces estar también en un set compartiendo con la gente…”

Continúa: “Incluso, Giulietta cuando yo le platiqué que había la, bueno, de hecho ella escuchó la posibilidad de que podía regresar, que estaba viendo de qué manera se podía lograr, ella me dijo ‘¡ay, mami!, Ojalá que sí porque a mí me gusta mucho verte en la televisión'”.

Y es que para Giulietta, de 7 años de edad, la televisión es su segunda casa y sueña con seguir los pasos de su mamá.

“Es como una ‘mini Ana’, porque así era yo, cuando estaba chiquita ‘haz de cuenta’ que era Giulietta”.

¿Le vas a dejar que tenga su canal de Youtube?

Como está chiquita todavía, no sé si yo quisiera. Yo sé que ella va a crecer y ya tendrá edad por si ella quiere abrir sus cuentas, pues obviamente la voy a apoyar, pero de que le gusta, le encanta.

¿Qué miedos tienes como mamá? ¿Qué es lo que más te preocupa que siempre les dices?

Yo, la verdad, como mamá me da mucho miedo lo que vemos en las noticias. View this post on Instagram A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv)

“Yo siempre le digo a ella ‘no puedes hablar con desconocidos’, porque Giulietta es muy amigable; ella quiere hablar con todo el mundo, ella quiere que todo el mundo vaya a casa a visitarnos, ella quiere ir a casa de todo el mundo a visitar, y en ese sentido sí yo soy muy precavida, me da como un poco de temor”.

Agrega: “Yo le digo ‘mira, tú no puedes hablar con desconocidos y si te saludan’, obviamente porque a ella la saludan mucho cuando anda conmigo, mucho cariño y respeto, pero también decirle a ella que se tiene que cuidar y que nunca se debe ir con alguien que no conoce“.

“Incluso, si estamos en un lugar público, que siempre esté conmigo, son las cosas como que más énfasis le hago”.

