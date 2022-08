Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda están preparados para la nueva temporada de ‘Enamorándonos USA’

El pasado mes de junio el equipo de ‘Enamorándonos USA‘ anunció que se tomarían unas semanas de descanso y que sería el próximo 22 de agosto que regresarían a las pantallas y seguramente con algunas sorpresas.

La conductora Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda se mantendrán en esta nueva temporada donde seguirán trabajando en la búsqueda de formar nuevos amores y si es posible que más adelante algunos terminen formando una familia, y es que ya ha sucedido.

A su vez, los presentadores de televisión estuvieron en el programa ‘Despierta América’ para revelar algunos detalles de ‘Enamorándonos USA’ que seguramente viene renovado, y es que parte del equipo no ha parado de trabajar porque estuvieron haciendo audiencias en diversas partes de EE.UU.

“‘Enamorándonos’ ya saben que es un programa para que encuentren el amor. Tenemos expectativas de nuevos amorosos, de rupturas, de parejitas que se formaron este verano. Quizás embarazos”, explicó Ana Patricia Gámez.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2010 detalló que es muy importante que todos aquellos que deseen convertirse en concursantes y no residan cerca del estudio no sería un problema porque la producción del programa se encarga de pagar los gastos de la persona.

“Somos internacionales. Tenemos nuevos amorosos de todas partes de Latinoamérica y la invitación siempre está hecha, que si están buscando el amor, pueden ir a Enamorándonos cualquier día, mes. Llamen, o vayan a enamorandonosusa.com/aplica. Los gastos son pagos de cualquier parte de Estados Unidos o de Puerto Rico. Avión, hotel, alimentos”, añadió la conductora de televisión.

A través de la cuenta oficial del programa han compartido la biografía de diversos participantes, así como también sus usuarios de la red social de la camarita para que los vayan conociendo mucho mejor. Además, varios comentarios que dejaron también solicitan que sean personas nuevas, debido a que muchos se sienten aburridos del ver a algunos repetidos.

Además, detallaron que es de suma importancia que aquellos que tomen la determinación de salir en cámaras para lograr conseguir a su media naranja sean mayores de edad y también solteros que es la intención que tienen este tipo de programaciones televisivas.

