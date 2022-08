Will Smith y su hijo Trey atraparon una enorme tarántula en su casa y el actor compartió el video

Will Smith, que ha estado mayormente en silencio en las redes sociales después de que abofeteó al comediante Chris Rock en el escenario durante los Premios Oscar 2022, ahora decidió intensificar su actividad en las plataformas durante este fin de semana.

La primera publicación que Smith hizo presentaba un video corto de un gorila joven que se ganaba la ira de un gorila mucho más grande al golpearlo varias veces en la parte trasera.

“Yo tratando de volver a las redes sociales”, bromeó el protagonista de ‘King Richard’.

Un día después volvió a aparecer en Instagram, esta vez en una grabación que lo mostraba a él y a su hijo mayor, Trey, acorralando una araña gigante en su casa.

En el clip se detalla el momento en que ambos notaron que una enorme tarántula estaba a solo unos metros de ellos. “¿Qué demonios?”, dice Will mientras filmaba. “Esa es una araña grande”, expresó.

Detrás de la cámara, Smith aclara que estaba parado sobre una silla para evitar que la araña se acercara a él. Luego le dice a su hijo, de 29 años, a quien comparte con su exesposa Sheree Zampino: “Tienes que sacar eso de aquí”. Cuando Trey le lanza una mirada de incredulidad, el actor bromea y le responde: “Vamos, eres joven y fuerte”.

Y efectivamente fue Trey quien actuó con valentía y agarró a la criatura de ocho patas de debajo de un recipiente de vidrio. Para quienes se preguntan cuál fue el destino del insecto, la araña fue sacada después de que Smith intentara sin éxito colocar un pedazo de papel debajo.

“Nos estamos turnando. Somos un equipo. Está bien, es rápido”, se escucha decir por último a Will Smith. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

