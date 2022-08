Canelo Álvarez habló sobre lo que le hubiese representado una victoria en su pelea ante Floyd Mayweather: “Podría haberme vuelto loco”

Como parte de la promoción de la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin en lo que será el cierre de una de las trilogías más esperadas del boxeo el mexicano atendió a una entrevista con DANZ Boxing en YouTube para hablar de distintos temas.

Pero uno de los tópicos que tocó Canelo Álvarez y que destacó sobre el resto fue su recordada pelea ante Floyd Mayweather, en la que cayó derrotado. El hispano habló de lo que ha sido su carrera luego de ese primer revés y todo lo que ha hecho posteriormente.

Sin embargo, la importancia de esa pelea radica en que marcó un antes y un después en la vida de Álvarez, porque considera que fue justa la victoria para Money y analizó que hoy en día sería una choque completamente distinto.

“Simplemente, se debió a la experiencia. Si comparo ese Canelo con el Canelo de hoy, son completamente diferentes. Sería una pelea completamente diferente ahora“, comentó para DAZN.

Aunque la confesión más cruda de la entrevista ocurrió cuando Canelo expresó que le hubiese gustado ganar a Mayweather pero de haberlo hecho quizás hubiese terminado “vuelto loco”.

“Siempre he dicho que quizás si hubiera ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y tal vez no hubiera funcionado bien entonces. Quizá podría haberme vuelto loco. No era mi momento. Así me lo tomo, no era mi momento. Me tomó unos días aceptarlo“, añadió.

De momento queda esperar para conocer el desenlace de la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin pautada para el próximo 17 de septiembre en Las Vegas.

También te podría interesar: