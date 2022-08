Diosa Canales realiza candentes movimientos con escotado top y un short desabrochado hasta la pelvis

Diosa Canales siempre ha destacado en el medio del espectáculo por ser una de las mujeres que conserva en perfecta forma ese infartante cuerpo que le permite ser el centro de atención y despertar tanto suspiros como fantasías en cada aparición que realiza.

En esta ocasión, la cantante venezolana recurrió a su cuenta de Instagram para subir un video donde aparece realizando candentes movimientos frente a la cámara, vestida con un escotado top y un shortcito de mezclilla que acaparó miradas debido a que utilizó la diminuta prenda desabrochada hasta la altura de su pelvis.

“#tiktokdance 🔥💃🏻”, escribió Diosa Canales al pie del clip que deja en evidencia el resultado del duro trabajo que realiza en el gimnasio la también modelo para lograr tener unas curvas que derriten a propios y extraños.

“Que mujer tan ardiente 🔥”, “Cosa más hermosa 😍👉🏼💐” y “Bomba sexy, no hay más. Solo diosa canales 🇻🇪💣”, fueron algunos de los piropos que le dejaron en la publicación que tiene más de 19 mil vistas.

Hace unas semanas, Diosa Canales mostró su atrevimiento y también dejó poco a la imaginación, gracias a una foto en la que luce sus curvas posando sin sobre una cama, y usando una tanguita blanca de hilo que apenas cubre lo más íntimo de su retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Diosa Canales 💋 Dios conmigo (@diosamundial)

