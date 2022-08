Karla Panini insulta en redes sociales al hijo de la fallecida Karla Luna

La pelea entre la familia de Karla Panini y de Karla Luna no termina, pues ahora la comediante protagonizó una pelea en redes sociales con José Rubén, primogénito de la fallecida “Lavandera”.

“La enemiga número 1 de México” utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro su punto de vista ante el conflicto luego de que el joven la balconeara por supuestamente no poder ver a sus hermanas, Sara y Nina, producto del romance entre Luna y Américo Garza, ahora pareja de Panini.

“Rubén, no digas mentiras. Las convivencias con ustedes están suspendidas por orden de un juez y a petición de las niñas, no porque Américo o yo lo digamos.

“Aquí te dejo estas fotos como prueba de una convivencia que yo misma las llevé, a la cuál ustedes NO asistieron”, dijo.

“Ah no, la familia santa y ejemplar prefiere hacer circos mediáticos porque no sabe trabajar porque la única que trabajaba era tu mamá. Y los mantenía a todos ustedes. Mil veces se quejó de eso, no solo conmigo. ¡Payaso!”, le respondió Karla Panini a Rubén Luna.

