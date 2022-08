Lourdes Leon, hija de Madonna, hace su debut musical bajo el nombre ‘Lolahol’

A lo largo de su carrera de casi 40 años, Madonna se ha ganado el apodo de “La Reina del Pop”, a través de sus innumerables éxitos. La intérprete de “Material Girl” ha recibido innumerables elogios por su extensa trayectoria, que le ha valido fama y si bien muchos fanáticos están familiarizados con sus exitosas canciones, Madonna también ha creado una familia fuerte y numerosa con sus seis hijos.

De hecho, uno de ellos ahora se encuentra acaparando los titulares porque acaba de hacer su debut, bajo el nombre ‘Lolahol’, con la canción ‘Lock&Key’ que también ya tiene video musical.

Se trata de Lourdes Leon, la hija mayor de la cantante, siendo su padre el exentrenador personal de Madonna, Carlos Leon.

Fue este 24 de agosto que Lourdes decidió irrumpir en la escena musical con el sencillo que cuenta con la producción de Eartheater, quien también dirigió el video musical que la acompaña, y fue coescrita por ella misma.

El clip también muestra a la joven de 25 años bailando y cantando en un cementerio, en una playa y alrededor de los distritos exteriores de la ciudad de Nueva York mientras viste algunos atuendos verdaderamente salvajes.

Además de seguir los pasos de su madre en el tema de inspiración electrónica, ‘Lock&Key’ hace referencia a un momento viral de una entrevista de 2011 en la que Lady Gaga recordó sus demandas después de ascender a la fama al comienzo de su carrera.

Antes de su debut como ‘Lolahol’, Lourdes no parecía demasiado interesada en dedicarse a la música y no está claro si perseguirá su carrera en esta industria en los próximos años, sin embargo, ahora está demostrando que el talento se hereda.

“Honestamente, los actores realmente me molestan y no puedo estar cerca de ellos. En cuanto a la música, puedo cantar. Simplemente no me importa. Tal vez esté demasiado cerca”, declaró anteriormente a la revista Interview. View this post on Instagram A post shared by LOLAHOL (@lourdesleon)

