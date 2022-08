Un diamante defensivo: venezolano Oswaldo Cabrera es la nueva sensación de los Yankees con sus jugadas [Videos]

Robar un jonrón en el Yankee Stadium es una manera bastante original para que un novato se presente en el beisbol de las Grandes Ligas, lo hizo el venezolano Oswaldo Cabrera en el jardín derecho con un batazo del cubano Lourdes Gurriel Jr. el pasado viernes 19 de agosto, en apenas su tercer juego en el big show.

Tiene 23 años de edad, nació y se crió en Guarenas, Venezuela, y esperó de manera paciente su oportunidad en el mejor beisbol del mundo con el equipo con más historia de este deporte, como son los Nueva York Yankees. Por eso, vive un sueño despierto por todo lo que le ha pasado en agosto de 2022.

Tiene apenas siete juegos en la MLB y ya sabe lo que es jugar cuatro posiciones diferentes. Y en cada una de ellas ha dejado su huella con grandes jugadas:

Miércoles 3B

Jueves: SS

Viernes: RF

Sábado: 3B

Domingo: SS

Lunes: 2B

Martes: RF

“Todas las bases tienen su encanto. Me gusta jugarlas todas, aunque me encanta ser torpedero (campocorto) porque amo el liderazgo y esa posición da la posibilidad de ser el capitán del infield”, declaró en MLB.com. Hasta ahora ha realizado 15 outs, 17 asistencias y solo cometió un error.

Además de eso, es un bateador de ambos lados del plato. Habilidad que le impulsó a practicar su entrenador Norge Cortés a los 11 años. “Soy natural derecho, pero cuando me enseñaron a batear a la zurda en mi primer juego casi la saco”, declaró Cabrera.

Solo debe mejorar su contacto con el madero para mantenerse más tiempo en play, ya que solo suma cuatro hits en 25 turnos, con una anotada y otra remolcada.

Comienzos difíciles

“Yo era chiquito y gordito. No corría, no le daba duro a la pelota. No me veía que podía ser alguien y que los scouts me firmaran, pero maduré más y crecí. Me inspiré en los sacrificios de mis padres y entonces fue que todo cambió. Ellos dejaron de dormir muchas madrugadas para llevarme a los juegos que eran a seis horas de nuestra casa y los sacrificios fueron enormes y por ellos decidí que iba a llegar”, relató Cabrera, quien tiene un hermano llamado Leobaldo que también fue firmado por los Yankees, pero no tuvo la misma suerte que él.

Todo empezó a cambiar para él, cuando llegó a la academia de beisbol de Carlos Guillén. Ahí desarrollaron sus potenciales y lo convirtieron en un versátil pelotero. Tanto es así que ahora mismo juega todas las posiciones del beisbol salvo la receptoría y de lanzador.

“Estando ahí, crecí, bajé de peso, empecé a entender más la pelota y ahí si me dije: ‘De aquí no me saca nadie. El beisbol es lo mío’”, reflexionó.

