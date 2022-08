Ven a la novia de Gerard Piqué y dicen: “Razón tiene Karol G… no te dejan por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico”

En El Gordo y la Flaca compartieron una fotografía en la que aparece Gerard Piqué tomado de la mano de Clara Chía Martí, su nueva novia; juntos llegaron a una boda que se celebró en La Costa Brava. Los fans del famoso programa de Univision reaccionaron a la imagen con mensajes desalentadores sobre la imagen del nuevo amor de Piqué, y éstos dicen: “Razón tiene Karol G, no te dejan por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”.

Otros de inmediato, también, son más concisos y claros al exclamar: “Yo me quedo con Shakira”. Para varios, la joven Clara no es mejor ni más guapa que la cantante colombiana. “Podrá ser más joven”, aseveran… “pero no es más guapa”, concluyen.

“Sin palabras”, “No lo supero”, “Cada quien su vida”, “Es mejor Shakira”. Los fieles seguidores del programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan están consternados por la imagen de Clara Chía Martí, y es que no salen de su asombro. Siendo justos podríamos alegar que la imagen no es favorecedora con la joven, sin embargo, era de esperarse que esto pasara y llegaran así las comparaciones, que no se han hecho esperar y Shakira, para muchos, no sólo es más guapa, sino que es además mejor partido.

Repiten también: “Aquí cabe el no te cambian por algo mejor y menos por algo más rico“. Por otra parte, hay uno que otro fan que se la da de vidente y dice: “Esto no va a durar”.

Sea como sea la suerte está echada, la relación de Piqué y Shakira se ha terminado, ellos están separados y éste ahora parece más entregado a vivir su vida de soltero, mientras la colombiana se dedica a su carrera y a sus hijos Sasha y Milan.

