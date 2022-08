Vinos de “La Casa del Dragón” dignos del Trono de Hierro

Vintage Wine Estates y Warner Bros. Consumer Products están presentando tres vinos oficiales de “La Casa del Dragón” en honor a la precuela de Game of Thrones que se estrenó el domingo 21 de agosto.

La tienda oficial del vino señala que la colección de vinos House of the Dragon incluye el rey de las variedades de vino, Cabernet Sauvignon, el arte enológico de una mezcla roja y un seductor Pinot Noir.

Los vinos son creados y embotellados por Seven Kingdoms Cellars, una división de Vintage Wine Estates. Las etiquetas de las botellas oscuras tienen un estilo dramático, con dragones de tres cabezas envueltos en un diseño redondo.

El Pinot Noir 2021 de Oregón se describe como tentador en nariz con aromas que incluyen cereza roja ácida y arándano, seguidos de sutiles notas terrosas y saladas.

El Cabernet Sauvignon 2019 de California se describe como denso y con aromas de tabaco de cereza y crema de vainilla y un final largo y envolvente en la boca con solo un toque de dulzura.

El blend tinto 2020 es una mezcla de Cabernet Sauvignon, Petite Verdot, Malbec y Zinfandel. Es “aterciopelado y de color oscuro con aromas de cacao, arándano y grosella negra. El arce rico, la fruta roja oscura, el toffee y el caramelo cremoso cubren el paladar y se suman a la sensación en boca equilibrada y jugosa. Termina con capas de bayas oscuras y café”.

Los vinos son ideales para una reunión temática de La Casa del Dragón o simplemente para disfrutarse en la tranquilidad de tu cama o sofá mientras miras la serie.

House of Dragon está ambientada unos 200 años antes de Game of Thrones, cuenta la historia de la Casa Targaryen. Una historia más sobre la lucha para determinar quién ocupará el Trono de Hierro.

Los vinos House of Dragon están disponibles en botellas de 750 mililitros y se pueden comprar por $20 cada uno. La compra se realiza directamente en línea desde el sitio web de productos de House of the Dragon en http://www.houseofthedragonwines.com.

