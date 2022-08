Jugador de lotería en Queens, NY, ganó $1,000 por día en Cash4Life y le quedan días para reclamar el premio

La Lotería de Nueva York busca al ganador de un boleto de lotería acreedor de $1,000 por día antes de que el periodo para reclamar el premio expire el mes próximo.

Si la persona no solicita el premio antes del 9 de septiembre, cuando vence el periodo para completar el trámite, perdería el dinero.

El afortunado o afortunada compró el boleto de Cash4Life en KRM Lotto, Beer and Smoke, ubicada en 75-03 37th Avenue de Jackson Heights, Queens. Anteriormente, el negocio se llamaba Mega Dream Corp.

La persona ganó $1,000 diarios para una cantidad aproximada total de $7 millones.

Los números ganadores del sorteo fueron: 03, 58, 55, 23, 30 y 1 como “Cash Ball”.

“Yo no sé quien fue el ganador de este, porque alguna gente tiene miedo, no quiere decir o no aparecen”, dijo el dueño del negocio a NBC.

Los premios no reclamados son retenidos por cada jurisdicción de la lotería, en este caso la de Nueva York. Cuando son premios mayores, el dinero debe ser devuelto a todas las loterías en proporción a sus ventas para el sorteo. Posteriormente, cada oficina de lotería deberá distribuir el dinero de acuerdo con las leyes de la demarcación.

En NY, los fondos se destinan para proyectos de educación.

