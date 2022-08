Karol G le dijo no a un papel en ‘Aquaman’: “Mi música es en este momento lo más primordial en mi vida”

Karol G dio una entrevista a ‘El Molusco’, uno de los podcast del género urbano más populares del mundo. En la entrevista Karol G conversó sobre todo lo que ha significado y tenido que vivir durante su carrera musical y también reveló algunas situaciones que dejaron con la boca abierta a más de uno.

La cantante colombiana que actualmente está en la cima de la popularidad a nivel mundial confesó ante las cámaras que le ofrecieron un papel en la película “Aquaman”, de la cinematográfica DC, pero ella la rechazó.

Aceptar el papel para esta película habría significado dejar de hacer música por 8 meses de su vida y alejarse de lo que ella más ama para enfocarse del todo en la actuación. “Tu sabes que a mi me ofrecieron un papel para la película de ‘Aquaman’, un papel super chimba pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar… Tenía que dejar de hacer música por 8 meses y primero lo primero, mi música es en este momento lo más primordial en mi vida, tuve que rechazar ese papel. A mi me encantaría ser la mala de una película”, expresó.

“No podía… Imaginate, eso es algo que fue todo el año pasado, tendría que haber dejado de trabajar todo el año pasado y mira mi año pasado como fue”, dijo Karol G.

La entrevista con ‘El Molusco’ dura casi dos horas. Durante todo ese tiempo ‘La bichota’ va narrando diversas situaciones o expresando lo que siente con respecto a algún tema en particular. Su cabello azul, que ahora es rojo, también tuvo protagonismo. Al igual que sus fanáticos y el apoyo que le brindan a ella en cada momento de su vida. La colombiana resaltó que con sus seguidores tiene una relación muy especial y desea que esa conexión siempre la acompañe durante toda su carrera artística, pues la considera muy valiosa.

