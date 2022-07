Karol G no para: ahora llegó al Tomorrowland junto a Tiësto

La cantante colombiana Karol G hizo una aparición especial durante la presentación en Tomorrowland del famoso DJ, Tiësto. La artista nacida en Medellín, Colombia, subió al escenario en Bélgica y acompañó al artista a darles un gran espectáculo a las miles de personas que asistieron a este famoso evento al que llegan personas de todas partes del mundo para disfrutar de los grandes shows musicales y de todas las actividades que pueden encontrar durante el festival.

Karol G apareció sobre el escenario del Tomorrowland con la bandera de colombia sobre los hombros, y luciendo un gorro y un vestido negro que dejó al descubierto sus piernas y unas botas de ese mismo color, que hacian resaltar aún más la bandera de su país.

La colombiana cantó en principio el tema “Don’t be shy’”, el cual tiene en colaboración con Tiësto. Luego la artista tuvo su espacio para cantar “Provenza”, uno de sus más recientes temas, el cual ha sido un gran éxito a nivel mundial, en una nueva versión en la que por supuesto el DJ tuvo su intervención musical.

Los fanáticos de la intérprete de “Tusa” rápidamente reaccionaron ante su aparición en este importante festival. Estos son algunos de los comentarios que dejaron en las redes sociales:

“Karol se nos pierde. Pero aparece y mira como lo recompensa. Grande bichota”, “Se fue de grandes ligas”, “La mejor, que gran sorpresa y muy agradable wao”, “Yo sabía que iba a salir con una gran sorpresa rompiendo como siempre única e inigualable esta mujer es incansable Dios mio gracias por las fuerzas que le das cada día!“, “Aparece siempre de maneras monumentales está mujer”, “Es increíble todo lo que está logrando”, “Orgullosa de ella la amoooo” y “mujer guerrera hermosa Karol G que Dios te continúe bendiciendo grandemente mujer tremendo espectáculo siempre con tu carisma tu humildad” son varios de los mensajes tras esta presentación especial de Karol G en Tomorrowland. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

