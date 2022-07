Cuatro veces en las que Karol G encendió Instagram al posar en sensuales trajes de baño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante colombiana Karol G sabe cómo presumir su figura y frecuentemente se deja ver en Instagram con lindos atuendos que destacan sus curvas.

La intérprete de “Tusa”, “Provenza” y “Bichota” también muestra sus atributos físicos al publicar fotos en sensuales trajes de baño que resaltan toda su figura.

A continuación repasamos varias de las publicaciones que Karol G ha hecho en traje de baño:

En su más reciente paseo por el mar la colombiana se tomó una serie de fotografías mientras estaba a bordo de un yate. Las primeras imágenes aparece seca y en las últimas ya se había sumergido en el agua salada. El traje de baño que usó es de color azul, casi como su cabello.

Esta publicación superó los 5,4 millones de me gustas y tiene más de 47,000 comentarios.

Días antes Karol G se dejó ver al disfrutar de un día de piscina luciendo un traje de baño de pieza completa de color plateado. La cantante nacida en Medellín presumió las curvas de su cuerpo posando de diferentes maneras ante la cámara.

Este post de 4 fotos tiene más de 6,2 millones de me gustas y más de 58,900 comentarios.

Con un hilo dental negro, la colombiana presumió de su sensualidad posando desde el interior de un acogedor lugar. Con estas fotografías la artista logró conseguir más de 7,9 millones de me gustas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Asimismo, su primera publicación del año fue al disfrutar un día de piscina en el que lució un traje de baño blanco con estampados de corazones rojos. “Como portada de cuaderno apenas pa empezar el año”, expresó en ese momento. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G también posó desnuda en el mar, durante su cumpleaños. Con estas fotografías obtuvo más de 11 millones de me gustas y más de 190,000 comentarios.

“Foticos mías en el mar, mi lugar favorito tratando de ocultar un poco lo obvio, lo natural , lo perfecto, celebrando la vida, las bendiciones y la magia de poder cumplir sueños”, escribió la colombiana para acompañar estas imágenes. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

