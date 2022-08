Regreso a clases en EE.UU. 2022: dónde están las mejores ofertas

Con el regreso a clases los padres de familia saben que en esta temporada hay que realizar importantes desembolsos para comprar todo lo que los hijos necesitan, pero que mejor que hacerlo aprovechando los descuentos que las tiendas están ofreciendo.

US News publicó algunos de los lugares donde todavía es posible encontrar precios asequibles para que los estudiantes regresen bien equipados.

Las minoristas comenzaron desde junio con las ventas de regreso a clases, pero si aún no has empezado a comprar, no hay problema, las ventas de esta temporada duran varias semanas y algunas tiendas están ampliando sus ventas este año para ayudar a los maestros y las familias que luchan contra la inflación, por lo que es posible ahorrar durante todo el mes de agosto y, en algunos casos, hasta principios de septiembre.

Kristen Gall, experta en comercio minorista y compras de Rakuten, señala que Target y Walmart tienen las ventas de regreso a clases más esperadas, desde útiles escolares a tan solo 15 centavos hasta ropa y zapatos a partir de $3.50. Los clientes de Walmart pueden aprovechar la entrega de Walmart Express el mismo día y el envío gratuito para hacer las compras aún más fáciles. Target también ofrece opciones gratuitas de recolección de pedidos y de servicio en automóvil para los clientes que no tienen tiempo de comprar en la tienda, además de las entregas en el mismo día a través de servicios como Shipt.

Las mejores ofertas para el regreso a clases:

– Target está aplicando ofertas en ropa y zapatos en este momento. Los uniformes escolares comienzan en solo $ 5 y la ropa selecta de Art Class comienza en $7. Para aprovechar las últimas ventas de ropa para el regreso a clases consulta la aplicación de Target. También tiene ofertas en útiles escolares que comienzan en solo 15 centavos y los maestros pueden ahorrar un 15% adicional en útiles escolares con una identificación escolar válida durante el evento de preparación para maestros de Target, que se extiende hasta el 10 de septiembre.

– Walmart tiene ropa y zapatos escolares desde solo $3.50. Encuentra todo lo necesario para el regreso a clases en las tiendas físicas o en la tienda en línea. Ya sea que necesites crayones y lápices de colores o elementos esenciales para el dormitorio de la universidad, los precios comienzan en solo 15 centavos y más de 100 útiles escolares cuestan menos de $1.

– Zulily ha lanzado su “Tienda de Vuelta al Cole” con ofertas diarias de hasta el 70% de descuento, hasta el 26 de agosto. Ofrecerá un descuento adicional para igualar la tasa de inflación en la “Tienda de regreso a clases”, que aplicará automáticamente a tu pedido al finalizar la compra, con un descuento máximo de hasta el 10%.

– Nordstrom Rack ofrece ropa de diseñador con descuentos. Los estilos para niños comienzan en $15, y puedes conseguir ropa para adolescentes y adultos jóvenes desde $25. Tiene descuentos del 70% en marcas como Ugg, Nike, Levi’s, Sam Edelman y más.

– Ahorra hasta un 70% en artículos en The Children’s Place. Si eres parte de su programa My Place Rewards, también recibirás el doble de puntos de bonificación (puntos triples si es titular de una tarjeta de crédito My Place Rewards) en artículos esenciales para la escuela hasta el 29 de agosto.

– Casetify ofrece $5 de descuento con las compras de Snap Cases para Macbook o Ultra Impact Case para iPad hasta el 31 de agosto. Además, puedes obtener un 10% de descuento adicional en tu compra registrándote para recibir correos electrónicos.

– Desde ahora hasta el 31 de agosto, Bed Bath & Beyond ofrece escritorios, sillas o futones hasta con un 65% de descuento en muebles seleccionados. No olvides los cupones del 20% del minorista, que puedes usar para otros artículos necesarios.

