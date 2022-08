Sorprende el bikinazo en tanguita de Pamela Silva, se le ve de primer impacto

Pamela Silva compartió un video en el que se le puede ver gozando de un día de playa. Ford era su compañía junto a la piscina, en donde juntos tomaban el sol, ,ella con un bikinazo de tanguita, mientras su hijo juega a su alrededor. En el video también se puede ver cómo Ford se acerca a ella para darle un beso en la nariz, por esta razón junto a la publicación ella escribió: “Hay amores que lo curan todo. Siempre serás mi mejor regalo”.

En este post, de fondo sonaba una canción de Shakira. El tema era “Día de Enero”. La letra de esta composición es dolorosa, pero al mismo tiempo esperanzadora, ahí la colombiana dice: “Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida a decantar la sal que sobra en el mar”.

En sus redes sociales Pamela Silva es conocida por compartir imágenes en las que se destaca su perfil laboral, retazos de su vida personal es lo que obtenemos en su página de Instagram. Su lado materno es lo que más permite que sus fans conozcan, pero en efecto todo esto a cuenta gotas. Su amor y compromiso con el pequeño Ford es lo más importante e íntimo que la presentadora de noticias deja que su público vea de vez en cuando. View this post on Instagram A post shared by Primer Impacto (@primerimpacto)

Por esta razón, ella misma destaca la importancia de crear recuerdos junto a él: “Crear recuerdos contigo es mi pasatiempo favorito Ford. Gracias, República Dominicana, por estos días inolvidables que pasamos en familia. ¡Gracias amigo @jomarigoyso por organizar tan hermoso viaje! Ya compartiré más fotitos y vídeos. #fordliam #motherishmoment #casadecampo #thankyoulord””.

Este es uno de esos recuerdos:

