Se enojan con Jomari Goyso por la pregunta que le lanzó a conductora de Primer Impacto sobre la identidad del padre de su hijo

Jomari Goyso y Pamela Silva son amigos. Entre ellos no existe enemistad ni mala intención, razón por la cual tanto él como ella se sienten libres de hablar sobre lo que sea, tanto delante de cámaras con sin ellas.

¿Pero por qué ahora el público considera indiscreción la pregunta del conductor de Sal y Pimienta? Tal vez porque muchos consideran que a nadie debe importarle quién es el papá de Ford, hijo de Pamela Silva conductora de Primer Impacto. Sin embargo hay que recordar que la consulta de Jomari surge después de que se hicieran públicas unas declaraciones recientes de Pamela Silva que varios medios hay retomado ya.

La conductora fue sonsultada sobre la identidad del papá de su hijo y como respuesta dejó a los medios siempre con la duda. Esto mismo le hizo ver Jomari a su amiga, sobre todo porque muchos creen que ella sí mantiene una relación amorosa, actualmente, pero no quiere que esta se haga pública.

Entre los mensajes negativos que le han sido enviados a Jomari se leen los siguientes: “¿Y quién es él para que conozco al padre del niño. Qué tal, conciencia?”. Los más subidos de tono dicen: “¿Y los maridos de él cuando los veremos?”. Mientras que otros son más directos y le dicen: “Y a él que le importa”.

Entre los últimos mensajes que se han incluido en nuestro post de Facebook se lee este: “Y cómo para qué quiere ver el padre de los hijos de esa mujer, si tanto les preocupa los niños, que los mantenga. La verdad que hay individuos entrometidos y sin oficio”.

Aquí el post en donde se pueden leer los mensajes compartidos en esta publicación:

Este es el video que grabó Jomari Goyso junto a Jacqueline Bracamontes y Pamela Silva con la intención de que éste se hiciera viral.Y parece que le funcionó porque todos están hablando de lo que ahí se dijo, y de lo que no. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

