Alex Fernández y su esposa Alexia Hernández ya son papás

Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, y su esposa Alexia Hernández, recibieron la mañana de este jueves a Mía, su primera hija.

De acuerdo a la versión mexicana de la revista ¡Hola!, la más pequeña de la familia nació alrededor de las 9:45 horas de este jueves con un peso de 3.15 kilogramos y 48 centímetros de estatura.

Mía es la segunda nieta de “El Potrillo” y su ex esposa América Guinart; la nieta mayor es Cayetana, hija de Camila Fernández y su esposo Francisco Barba, quien el pasado 14 de marzo cumplió un año de vida y fue celebrada con bombo y platillo en el Rancho los Tres Potrillos, de Guadalajara, Jalisco. View this post on Instagram A post shared by Camila Fernández (@camifdzoficial)

Alex Fernández y Alexia Hernández se casaron por el civil en agosto de 2021, pero decidieron posponer su boda religiosa debido a que don Vicente Fernández se encontraba en esas fechas hospitalizado tras haber sufrido un accidente en su rancho. View this post on Instagram A post shared by Alex Fernández (@alexfernandez.g)

También te puede interesar:

–Alex Fernández asegura que aún siente la presencia de Vicente Fernández

–Alex Fernández y su esposa, Alexia, revelan el nombre y género del bebé que esperan