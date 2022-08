¿Alexa Dellanos muy aburrida pero sexy con sus ardientes bikinazos, diminutos e invisibles por detrás?

Son pocas las sonrisas de Alexa Dellanos en Instagram. La hija de Myrka Dellanos destapa su cuerpo constantemente en Instagram que parece que ya no hay nada nuevo que ver, en muchas de sus publicaciones incluso llega a verse aburrida por la falta de expresión en su rostro.

Claro, la seriedad no hace que pierda la sensualidad, al contrario. La modelo se ha mantenido constante en su contenido y publicaciones en las redes sociales. El detalle, eso sí, que más molesta e intriga a algunos de sus seguidores es que la modelo realiza publicaciones que aún cuando ya han recibido miles o cientos de miles de likes, ella decide borrar de la red sin explicación alguna sobre lo sucedido. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Pero parece que los fans le perdonan todo a Alexa Dellanos, ya que gracias a ella muchas celebridades ahora han tomado sus redes sociales para realizar publicaciones ardientes, que antes sólo podían ver en revistas para adultos.

Las atrevidas publicaciones de esta joven ardiente y latina cambió el panorama para muchas, ya que ahora éstas jóvenes famosas o no, tienen en su poder el dejarse ver y apreciar, sin la necesidad de tener intermediarios que las lleven a aparecer en una portada de revista de fama internacional. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Ahora, tras la aparición de modelos como Alexa Dellanos, Demi Rose, Suzy Cortez y Joselyn Cano, todas tienen tienen en sus manos esta posibilidad de la fama, efímera o no, con tan solo tomar un teléfono, sacarse una selfie atrevida y darle click a “publicar”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

