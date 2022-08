Erik ten Hag no soporta el caso Cristiano Ronaldo y lo expuso ante sus compañeros del Manchester United

El inicio de temporada que está teniendo Cristiano Ronaldo en el Manchester United no era el esperado o el indicado tras el cambio de entrenador y renovación de expectativas. El luso viene de ser suplente contra Liverpool FC y el entrenador Erik ten Hag no se muestra a gusto con sus actitudes.

Después del entrenamiento del jueves el entrenador ten Hag habría reunido a todos sus jugadores y los invitó a desahogarse, en frente del cuerpo técnico y sus compañeros, sobre sus inquietudes y situaciones internas que pudieran afectar la motivación individual de cada uno.

Los invitó a manifestar cualquier queja que ayudase a entender los malos resultados que empezaban a arrastrar de la campaña pasada. En ese sentido, también aprovechó el momento para decirle a Cristiano Ronaldo y al capitán Harry Maguire que no serían titulares en El Clásico Inglés.

A CR7 no le quedó otra que aceptar y prefirió no hablar en el ejercicio de desahogo puesto por el entrenador neerlandés, según reportó el diario The Sun.

Ten Hag no quiere sospechosos en el equipo

Ten Hag fue el primero en tomar la palabra en el ejercicio y en su intervención del jueves habría recalcado que la directiva del Manchester United le dio carta abierta para tomar las decisiones que creyese oportunas para sacar al equipo del mal momento. También, habría invitado a que todo jugador que no quisiera jugar para él tenía libertad de elegir abandonar la institución.

Les manifestó que no permitiría que los rendimientos bajos de sus jugadores dañaran su reputación como técnico. Luego de eso, insistió que cada uno hablara, pero CR7 no opinó al respecto.

Para Erik ten Hag el ejercicio salió bien, además de sentar a Cristiano y Maguire porque obtuvieron el triunfo 2-1 contra Liverpool FC por la tercera fecha de la Premier League.

The Sun también explica que ten Hag ve en Cristiano Ronaldo un problema en medio de la reconstrucción que quiere en el United. Incluso esa reunión del jueves pudiera ser interpretable como una declaración de intenciones del entrenador hacia ‘El Bicho’ y los que no están en sintonía del club.

