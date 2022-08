Erika Buenfil revela que su hijo ya conoció a su papá

Desde hace 17 años Erika Buenfil ha criado sola a su hijo Nicolas y no le gusta hablar del padre del chico debido a que a él nunca le ha hecho falta; sin embargo, la actriz reveló que ya hubo un primer encuentro entre ambos hombres.

En entrevista para el programa de YouTube de Isabel Lascurain, la llamada “Reina Del TikTok” señaló que Ernesto Zedillo nunca ha querido estar presente en la vida del joven, pero que un día cercano a su cumpleaños, el hijo del expresidente mexicano le llamó a su teléfono y le dijo que quería conocerlo.

“En alguna ocasión nos intercambiamos los celulares y le di el de él. Un día de la nada me dice mi niño: ‘Mamá, mi papá me está tratando de contactar, dice que me quiere conocer y que viene para la casa’ y, como iba a ser el cumpleaños de mi hijo, le dije de broma que le pidiera algo caro de regalo“, contó Erika.

Para finalizar, la actriz aseguró que el encuentro fue sumamente beneficioso para Nico, ya que pudo cerrar un ciclo emocional y reconocer que, aunque su padre está ausente desde que nació, ahora puede haber más acercamientos.

