Erika Buenfil apoyaría a su hijo si quiere buscar a su papá, Ernesto Zedillo Jr.

Erika Buenfil no tendría inconveniente si su hijo Nicolás en algún momento decidiera buscar un acercamiento con su papá, Ernesto Zedillo Jr., pues la actriz no guarda rencores hacia el hijo del ex presidente de México y su interés es apoyar a su heredero.

“Es un tema de él completamente. Yo ya no soy nadie, ese es su tema, es algo muy personal, es algo de nuestra vida personal, sabe perfectamente quién es, pero es algo ‘de puertas para adentro’.

“Yo no guardo muchos rencores y la verdad es la vida de él. Yo creo que él tiene derecho de tocar puertas, tantas veces como sea necesario y hasta yo misma llevarlo. Nicolás va a cumplir 17 años el próximo año, ya muy cerquita, y lo que él decida tendrá todo mi apoyo”.

La mexicana desfila por la alfombra de la fiesta de los People’s Choice Awards, donde comparte su encuentro con Robert Schneider, luego de que la esposa del actor, Patricia Maya, la invitara a su programa para entrevistarla.

“Lo que me mencionaba él es que el impacto ahora es ser actor y además influencer, que lo que yo he logrado no se lograba fácil. Él no sabía quién era yo y su esposa fue la que le contó, entonces él investigó y no se imaginaba el tamaño de carrera que yo tenía como actriz y que ahora me había vuelto una influencer. Él me halagaba y yo me sentía hasta apenada, me daba como cosita lo que me decía acerca de mi carrera y mi trabajo.

“Al final él me dijo ‘¿me puedo tomar una foto (contigo)?’, y yo pensé ‘era al revés’, me dijo “Esperemos vernos pronto», me preguntó si yo podía hablar inglés para actuar, pero le dije ‘no, pero aprendo’ y a ver si en un futuro, el año que entra, volvemos a coincidir”.

