“Me están amenazando”, Erika Buenfil denuncia extorsión y pide ayuda en redes sociales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La reina del TikTok, como ahora se le conoce a Erika Buenfil, vivió momentos angustiantes este fin de semana cuando recibió una llamada telefónica de presuntos extorsionadores.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz contó que fue víctima de un intento de extorsión y era tanto su temor, que corrió a buscar ayuda vía Twitter.

“Necesito ayuda, me están amenazando”, fue uno de sus mensajes que borró después y más adelante publicó un video para explicar lo que pasó.

“Yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una discusión telefónica, me hacían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa. En fin, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible”, relató.

Afortunadamente, sus seguidores hicieron caso a su petición de auxilio y según aseguró, ya ha levantado una denuncia ante las autoridades correspondientes informando que ella y su hijo Nicolás se encuentran bien y fuera de peligro.

“Automáticamente contestó gente muy linda y me ayudaron, estoy bien gracias a Dios. Ya se levantó la denuncia, que es lo primero que se tiene que hacer. Fue un día largo, pero Nicolás y yo estamos bien”, concluyó Buenfil.

Ante el lamentable hecho, Erika expuso que brindará más información al respecto, para que si le ocurre a otras personas, ellas también sepan qué hacer en caso de ser víctimas de una extorsión telefónica.