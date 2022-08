Felicia Garza confirma la muerte de su hija Dulce María por esclerosis múltiple

En 2021, Felicia Garza se encontraba destrozada debido a que su hija menor Dulce María ya no podía valerse por sí misma debido a la esclerosis múltiple que le fue diagnosticada y ​​sentía que la recta final de la vida de Dulce había comenzado.

Lamentablemente, este viernes 26 de agosto la compositora, conocida antes como Felipe Gil, confirmó que su hija falleció a los 53 años después de una intensa batalla contra su grave padecimiento.

“Vamos a ir a velarla, pero claro, en la intimidad, que es lo que me pidió su familia, o sea, mis nietas y su esposo, además ellos están realmente en duelo, muy tristes, porque fue una enfermedad que consumió a toda la familia”, declaró en una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Felicia confesó, además, que su tristeza más grande en este instante es que nunca imaginó vivir el proceso de despedir a un hijo.

“Se me acaban las palabras porque es dolorosísimo. Es ley de vida que los hijos entierren a los padres, no que los padres entierren a los hijos”, dijo.

Y añadió: “Siempre va estar en mi corazón, yo hubiera esperado que ella me despidiera a mí, yo hubiera querido irme antes”.

Desconsolada y con lágrimas en los ojos, también habló un poco sobre el difícil proceso al que tuvo que enfrentarse su hija por esta enfermedad.

“Llegó un momento en que estaba muerta en vida, creo que así era. Ella no quería que estuviéramos tristes, claro, en el fondo dejó de sufrir, era necesario. Aunque estaba sedada todavía estaba en dolor, se retorcía del dolor que estaba pasando en sus últimos momentos”, contó.

Se sabe que la hija de la famosa cantante y actriz llevaba años luchando contra la esclerosis múltiple y en los últimos meses se la había pasado hospitalizada por diversas complicaciones.

“Ayer apenas me avisaron que ya estaba internada. Me avisó su marido, mi yerno. Entonces, yo lo único que espero es que salga pronto y se sienta mejor. (La esclerosis múltiple) es una enfermedad que va deteriorando a la persona lentamente y como no hay cura, ves con tus propios ojos cómo la persona va perdiendo su vitalidad”, reveló Felicia Garza apenas en julio.

Felicia consideraba que lo mejor para su hija era que se fuera de este mundo rápido, ya que el cuerpo de Dulce se encontraba deteriorando poco a poco: “Sería mejor que se fuera rápido, era deportista, era maestra de Pilates y ahora ya no puede ni moverse, tarde o temprano va a pasar porque se está deteriorando rápido”. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva)

Sigue leyendo: Falleció el actor Joe E. Tata, recordado por darle vida a Nat en la icónica serie “Beverly Hills, 90210”

– Denise Dowse, actriz de ‘Beverly Hills, 90210’, ha entrado en coma debido a un caso agudo de meningitis

– Julio Iglesias, de 78 años, reaparece en redes sociales y habla sobre su estado de salud