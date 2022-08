Falleció el actor Joe E. Tata, recordado por darle vida a Nat en la icónica serie “Beverly Hills, 90210”, tenía 85 años

El actor Joe E. Tata falleció a los 85 años de edad, según información proveída por TMZ. Joe E. Tata es recordado en el mundo del entretenimiento por haberle dado vida al entrañable personaje de Nat en la icónica serie de los años 90 “Beverly Hills, 90210”.

Joe E. Tata de Beverly Hills 90210 Muerto a los 85 años – Nat, propietario de Peach Pit https://t.co/jcXCBuyloO — JDD Series (@jddseries) August 25, 2022

El personaje de Nat era el propietario de “Peach Pit”, el famoso café al que asistían los protagonistas de esta famosa serie de televisión, producida por Aaron Spelling.

En Instagram ha reaccionado a su muerte el actor Ian Ziering, quien le dio vida a Steve Sanders en la serie “Beverly Hills, 90210”. Éste no solo le dedicó unas palabras a Joe E. Tata, su muerte lo llevó a recordar a varias de las personalidades que como Tata han perdido la vida recientemente:

“En los últimos meses perdimos a Jessica Klein, una de las escritoras y productoras más prolíficas de 90210, Denise Douse, quien interpretó a la Sra. Teasley, y ahora estoy muy triste al decir que Joe E. Tata falleció”.

Agrega: “Joey era realmente un OG -vieja escuela-, recuerdo haberlo visto en los archivos de Rockford con James Garner, años antes de que trabajáramos juntos en 90210. A menudo era uno de los villanos de fondo en la serie original de Batman… Una de las personas más felices con las que he trabajado, fue tan generoso con su sabiduría como con su amabilidad…”.

El actor concluye sus palabras recordando y lamentando el dolor de la familia de Joe E. Tata: “Mi más sincero pésame a su familia y amigos, y a todos los demás a los que también quería. Descansa en paz Joey”. View this post on Instagram A post shared by Ian Ziering (@ianziering)

Lee más de Beverly Hills 90210:

Denise Dowse, actriz de ‘Beverly Hills, 90210’, ha entrado en coma debido a un caso agudo de meningitis

Los protagonistas de “Beverly Hills, 90210” desmienten la historia sobre su comportamiento de divas

Actriz de Beverly Hills 90210 dijo que el cáncer la hizo pensar en dejar videos y cartas para sus seres queridos