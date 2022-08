Denise Dowse, actriz de ‘Beverly Hills, 90210’, ha entrado en coma debido a un caso agudo de meningitis

Denise Dowse, conocida principalmente por sus papeles en ‘Ray’, ‘Insecure’, ‘Beverly Hills, 90210’ y muchas más, se encuentra luchando por su vida después de que una forma virulenta de meningitis la dejara en coma.

Tracey Dowse, la hermana de Denise, confirmó la noticia en redes sociales añadiendo que no se han producido cambios en el estado de salud de la actriz en los últimos cuatro días. Por el momento continúa hospitalizada y los médicos no están seguros de si recuperará o no la consciencia.

“Estoy solicitando apoyo y oraciones para mí y mi hermana, mi única familia inmediata. Actualmente se encuentra en el hospital en coma provocado por una forma virulenta de meningitis. Sus médicos no saben cuándo saldrá del coma, ya que no fue inducido médicamente“, dio a conocer.

Tracey, quien se describió a sí misma como “una persona reservada”, admitió en la publicación que está tratando de mantener el ánimo alto, pero que la situación le resulta difícil.

“Como muchos de ustedes han visto, mis publicaciones han sido positivas y edificantes. Estoy tratando de mantener el ánimo y apoyar a quienes lo necesitan. Soy una persona reservada. Así que esto es difícil para mí”, señaló, aunque sin informar cuándo comenzaron los problemas de salud de su hermana.

Y entre la gran cantidad de apoyo y amor mostrado a Denise Dowse, su excoprotagonista en ‘Beverly Hills, 90210’, Ian Ziering, se tomó un momento para escribir: “Enviando oraciones y esperanzas de días mejores por delante”.

El exjugador de la NBA Stephen Howard, fanático de Dowse, tambien compartió en los comentarios de la publicación: “Envío amor, oraciones y abrazos a una de mis favoritas”.

¿Quién es Denise Dowse?

Dowse es conocida por interpretar a la Sra. Yvonne Teasley, la subdirectora de West Beverly Hills High School en el drama ‘Beverly Hills, 90210’. Más recientemente, interpretó a la terapeuta de Molly (Yvonne Orji), la Dra. Rhonda Pine, en tres temporadas de la aclamada comedia de HBO de Issa Rae, ‘Insecure’.

Sus muchos otros créditos incluyen ‘Grey’s Anatomy’, ‘Good Trouble’, ‘The Guardian’, ‘Coach Carter’ y ‘Rocket Power’, donde prestó su voz.

También dirigió la próxima película ‘Remember Me: The Mahalia Jackson Story’, protagonizada por Keith David, Corbin Bleu, Vanessa Williams y Columbus Short.

En ‘Requiem for a Dream’, interpretó a la madre del personaje de Marlon Wayans.

¿Qué es la meningitis, que mantiene en coma a Denise Dowse?

La meningitis es la inflamación de las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal. La hinchazón generalmente es causada por una infección bacteriana o viral del líquido que rodea el cerebro y la médula espinal, aunque las lesiones, el cáncer, las drogas y otros tipos de infecciones también pueden causar meningitis. View this post on Instagram A post shared by I Will Tell International Film Festival (@iwilltellfilmfestival)

Sigue leyendo: Anne Heche en estado crítico, sufrió graves quemaduras en un aparatoso accidente automovilístico

– Anne Heche entró en coma, se encuentra en estado crítico después de un accidente automovilístico

– Olivia Newton-John tuvo que poner en venta dos mansiones al ser diagnostica en etapa 4 de cáncer